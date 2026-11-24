Sahnelerin sevilen isimlerinden biri olan Asena Özteçin, geçtiğimiz saatlerde Karakedi’den gelen açıklamalara göre ünlü isim 53 yaşında hayatını kaybetti. Türk rock müziğin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Asena Özçetin, arama motorlarında da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Asena Özçetin kimdir? Asena Özçetin kaç yaşında? Asena Özçetin neden öldü? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

ASENA ÖZÇETİN KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Asena Özçetin, kamuoyunda yazan bilgilere göre 14 Mayıs 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Rock ve metal müziğine ilgisinin ardından hayatı boyuncu tamı tamına 30 yıl boyunca çalıştı.

Gençlik yıllarında ünlü isimler Duran, Level-42, Bruce Springsteen gibi isimlerden beslenen isimlerden biri haline geldi. Daha sonra zamanla kendi tarzını oluşturdu. Kariyerinde Karakedi, Cats gibi gruplarda baş vokalini yaparak sahnelere adım attı.

Daha sonra Ankara merkezli epik bir metal grubunun sahnesinde yer alan Özçetin, senfoni orkestrası eşliğinde rock ve metal eserlerin seslendirildiği projelerde de yer aldı.

ASENA ÖZÇETİN KAÇ YAŞINDA?

Asena Özçetin’in yaşı da arama motorlarında merak edilerek araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs 1973 yılında dünyaya geldiği biliniyor. Böylelikle ünlü ismin yaşının da 53 olduğunu söylemek mümkün olduğu ifade ediliyor.

Ankara’da başladığı kariyerine yine orada devam eden Asena Özçetin, ilerleyen dönemlerde farklı müzik gruplarıyla da dikkatleri üzerine çeken isimlerden birisi oluyor. Solo çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettiren Asena Özçetin, Uçurumlar Arasında albümüyle büyük bir çıkış yakalanıştı.

ASENA ÖZÇETİN NEDEN ÖLDÜ?

Kamuoyunda 24 Kasım 2026 Salı günü hayatını kaybettiği haberleri gündeme bomba gibi düşerken geçirdiği kaza sonucu hayattan koparıldığı ifade edildi. Ancak kazanın nerede meydana geldiği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili herhangi bir olay da kamuoyunda henüz yer almıyor.

Rock müzik dünyasını derin bir hüzne boğan vefatın ardından hayranları da durum karşısında şaşkınlık yaşarken konuyla ilgili detayların ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.