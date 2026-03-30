Ayça Beğen, yayınlandığı döneme damga vuran Kısmetse Olur programıyla adını duyurmuştu. Kısmetse Olur yarışmasıyla popülerliğini artıran ünlü yarışmacı, zamanla sosyal medyada takipçi kitlesine ulaştı. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ayçe Beğen, şimdilerde hayatına son vermek istediği iddialarıyla gündeme bomba gibi oturdu. Dikkat çeken olay sonrası Ayça Beğen’in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada aktif olarak rol oynayan Ayça Beğen’in özel hayatına dair detaylar merak edildi. Peki, Ayça Beğen kimdir? Ayça Beğen kaç yaşında? Ayça Beğen evli mi? Ayça Beğen hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Ayça Beğen’in özel hayatına dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ Ayça Beğen kimdir? Ayça Beğen kaç yaşında, evli mi? Kısmetse Olur programıyla tanınan Ayça Beğen'in hayatına son vermek istediği iddiaları ve özel hayatı gündeme geldi. Ayça Ekin Beğen, Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan bir sosyal medya fenomenidir. Yarışmada Emre Ubeyli ile yaşadığı yakınlaşma popülerliğini artırmıştır. Instagram'da 538 binden fazla takipçisi bulunmaktadır. 25 Temmuz 1988'de İstanbul'da doğan Ayça Beğen, 2026 itibarıyla 38 yaşındadır. Ayça Beğen, 2024 yılında Cenker Erarslan ile evlenmiştir.

AYÇA BEĞEN KİMDİR?

Tam adı Ayça Ekin Beğen olan Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Beğen, şimdilerde hayatına son verdiği haberleriyle magazin gündemine bomba gibi oturdu. Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü yarışmacının kim olduğu da merak edildi. Zaman zaman sosyal medyada özel hayatı ve estetik operasyonlarıyla gündem olan Beğen, Kısmetse Olur yarışmasından sonra popülerliğini korumayı başardı.

Ayça Beğen, Kısmetse Olur programıyla tanınan ünlü bir fenomendir. Programın ardından popülerliğini koruyarak sosyal medyada önemli bir figür haline gelen Beğen, 2016 yılında Seda Akgül’ün sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur programına katıldı. Evlilik konseptinin ön planda olduğu yarışmada Beğen, sevilen isimler arasına ismini yazdırdı.

Kısmetse Olur yarışmasının en önemli figürlerinden olan Ayça Beğen, yaşadığı duygusal iniş çıkışlar ve kurduğu ilişkilerle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Yarışmada özellikle Emre Ubeyli ile yaşadığı yakınlaşma ve birliktelikle popülerliğini artıran Beğen, seyircilerin sıklıkla konuştuğu yarışmacılar arasında yer aldı.

Kısmetse Olur yarışmasının bitmesiyle birlikte kariyerini sosyal medya fenomenliği alanında ilerleten Ayça Beğen, yıllar içerisinde yüzbinlerce takipçiye ulaştı. Yarışmanın sevilen ikonik karakteri haline gelen Beğen, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Instagram hesabında 538 binden fazla takipçisi bulunan ünlü yarışmacı, Kısmetse Olur programının üzerinden yıllar geçse de etkileşimini devam ettiriyor.

AYÇA BEĞEN KAÇ YAŞINDA?

Kısmetse Olur programının eski fenomen yarışmacısı Ayça Beğen, 25 Temmuz 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ailesi aslen Elazığlı olan Beğen, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’da geçirdi. Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Beğen, sosyal medyada aktif rol oynuyor.

Ayça Beğen, 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Enerjik karakteri ve hırslı yapısıyla Kısmetse Olur programına damga vuran Beğen, televizyon ekranlarındaki kariyerinin yanı sıra kısa sürede sosyal medyada da hızla büyüdü.

AYÇA BEĞEN EVLİ Mİ?

Ayça Beğen’in aşk ve evlilik hayatı da merak edilenler arasında yerini alıyor. Beğen’in evli olup olmadığı araştırılıyor. Ünlü yarışmacı Beğen’in evli olduğu biliniyor. Kısmetse Olur yarışmasında evlilik amacıyla ekranlara gelen Beğen, yarışmadan mutsuz ayrılmıştı. Ünlü yarışmacı aradığı aşkı dışarda bulmuştu.

Ayça Beğen, 2024 yılında Cenker Erarslan ile dünyaevine girdi. Evlilik haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Beğen, düğün süreciyle alakalı detayları sınırlı ölçüde takipçileriyle paylaştı. Günümüzde hala özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Beğen, evlilik sonrası daha sakin ve göz önünden uzak bir yaşam sürdürüyor.