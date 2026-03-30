Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Ayça Beğen kimdir? Ayça Beğen kaç yaşında, evli mi?

Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayça Beğen, şimdilerde hayatına son vermek istediği iddialarıyla gündeme geliyor. Kısmetse Olur yarışmasının sevilen yarışmacıları arasında yer alan Ayça Beğen’in kim olduğu merak ediliyor. Sosyal medyada aktif olarak rol oynayan Ayça Beğen’in özel hayatına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Ayça Beğen kimdir? Ayça Beğen kaç yaşında, evli mi? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 09:54

Ayça Beğen, yayınlandığı döneme damga vuran programıyla adını duyurmuştu. Kısmetse Olur yarışmasıyla popülerliğini artıran ünlü yarışmacı, zamanla sosyal medyada takipçi kitlesine ulaştı. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ayçe Beğen, şimdilerde hayatına son vermek istediği iddialarıyla gündeme bomba gibi oturdu. Dikkat çeken olay sonrası Ayça Beğen’in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada aktif olarak rol oynayan Ayça Beğen’in özel hayatına dair detaylar merak edildi. Peki, Ayça Beğen kimdir? Ayça Beğen kaç yaşında? Ayça Beğen evli mi? Ayça Beğen hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Ayça Beğen’in özel hayatına dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ

Ayça Beğen kimdir? Ayça Beğen kaç yaşında, evli mi?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Kısmetse Olur programıyla tanınan Ayça Beğen'in hayatına son vermek istediği iddiaları ve özel hayatı gündeme geldi.
Ayça Ekin Beğen, Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan bir sosyal medya fenomenidir.
Yarışmada Emre Ubeyli ile yaşadığı yakınlaşma popülerliğini artırmıştır.
Instagram'da 538 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.
25 Temmuz 1988'de İstanbul'da doğan Ayça Beğen, 2026 itibarıyla 38 yaşındadır.
Ayça Beğen, 2024 yılında Cenker Erarslan ile evlenmiştir.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

AYÇA BEĞEN KİMDİR?

Tam adı Ayça Ekin Beğen olan Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Beğen, şimdilerde hayatına son verdiği haberleriyle magazin gündemine bomba gibi oturdu. Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü yarışmacının kim olduğu da merak edildi. Zaman zaman sosyal medyada özel hayatı ve estetik operasyonlarıyla gündem olan Beğen, Kısmetse Olur yarışmasından sonra popülerliğini korumayı başardı.

Ayça Beğen, Kısmetse Olur programıyla tanınan ünlü bir fenomendir. Programın ardından popülerliğini koruyarak sosyal medyada önemli bir figür haline gelen Beğen, 2016 yılında Seda Akgül’ün sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur programına katıldı. konseptinin ön planda olduğu yarışmada Beğen, sevilen isimler arasına ismini yazdırdı.

Kısmetse Olur yarışmasının en önemli figürlerinden olan Ayça Beğen, yaşadığı duygusal iniş çıkışlar ve kurduğu ilişkilerle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Yarışmada özellikle Emre Ubeyli ile yaşadığı yakınlaşma ve birliktelikle popülerliğini artıran Beğen, seyircilerin sıklıkla konuştuğu yarışmacılar arasında yer aldı.

Kısmetse Olur yarışmasının bitmesiyle birlikte kariyerini sosyal medya fenomenliği alanında ilerleten Ayça Beğen, yıllar içerisinde yüzbinlerce takipçiye ulaştı. Yarışmanın sevilen ikonik karakteri haline gelen Beğen, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Instagram hesabında 538 binden fazla takipçisi bulunan ünlü yarışmacı, Kısmetse Olur programının üzerinden yıllar geçse de etkileşimini devam ettiriyor.

AYÇA BEĞEN KAÇ YAŞINDA?

Kısmetse Olur programının eski fenomen yarışmacısı Ayça Beğen, 25 Temmuz 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ailesi aslen Elazığlı olan Beğen, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’da geçirdi. Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Beğen, sosyal medyada aktif rol oynuyor.

Ayça Beğen, 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Enerjik karakteri ve hırslı yapısıyla Kısmetse Olur programına damga vuran Beğen, televizyon ekranlarındaki kariyerinin yanı sıra kısa sürede sosyal medyada da hızla büyüdü.

AYÇA BEĞEN EVLİ Mİ?

Ayça Beğen’in aşk ve evlilik hayatı da merak edilenler arasında yerini alıyor. Beğen’in evli olup olmadığı araştırılıyor. Ünlü yarışmacı Beğen’in evli olduğu biliniyor. Kısmetse Olur yarışmasında evlilik amacıyla ekranlara gelen Beğen, yarışmadan mutsuz ayrılmıştı. Ünlü yarışmacı aradığı aşkı dışarda bulmuştu.

Ayça Beğen, 2024 yılında Cenker Erarslan ile dünyaevine girdi. Evlilik haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Beğen, düğün süreciyle alakalı detayları sınırlı ölçüde takipçileriyle paylaştı. Günümüzde hala özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Beğen, evlilik sonrası daha sakin ve göz önünden uzak bir yaşam sürdürüyor.

ETİKETLER
#evlilik
#sosyal medya fenomeni
#Kısmetse Olur
#Ayça Beğen
#Cenker Erarslan
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.