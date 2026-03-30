Yarışma programıyla elde ettiği popülerliğin ardından yıllar geçse de magazin dünyasındaki yerini koruyan Ayça Beğen, dün akşam intihar ettiği yönündeki haberler nedeniyle gündeme geldi. Ayça Beğen hakkında en çok merak edilen konuların başında ise evliliği ve özel yaşamı geliyor. Peki Ayça Beğen’in kocası kimdir? Ayça Beğen’in kocası ne iş yapıyor?

HABERİN ÖZETİ Ayça Beğen’in kocası kimdir? Ayça Beğen’in kocası ne iş yapıyor? Magazin dünyasında popülerliğini koruyan Ayça Beğen'in evliliği ve özel hayatı merak ediliyor. Ayça Beğen, tam adıyla Ayça Ekin Beğen Erarslan, 25 Temmuz 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Geniş kitlelerce 2016 yılında katıldığı “Kısmetse Olur” yarışmasıyla tanınmıştır. 2024 yılında Cenker Erarslan ile evlenmiştir. Cenker Erarslan hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlıdır ve medyatik olmayı tercih etmeyen bir profil çizmektedir. Yarışma sonrasında sosyal medyayı aktif kullanan Beğen, influencer kimliğini güçlendirmiştir.

AYÇA BEĞEN’İN HAYATI VE KÖKENİ

Tam adı Ayça Ekin Beğen Erarslan olan fenomen isim, 25 Temmuz 1988’de İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Elazığlı bir aileye mensup olan Beğen, çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’da geçirdi. 2026 itibarıyla 38 yaşında olan Beğen, Aslan burcu.

AYÇA BEĞEN NASIL TANINDI?

Ayça Ekin Beğen’in geniş kitleler tarafından tanınması, 2016 yılında katıldığı “Kısmetse Olur” yarışmasıyla başladı. Seda Akgül’ün sunduğu evlilik temalı programda sergilediği tavırlar, yaşadığı duygusal süreçler ve diğer yarışmacılarla kurduğu ilişkiler, onu kısa sürede programın en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

AYÇA BEĞEN EVLİLİĞİ VE ÖZEL HAYATI

Uzun süre ilişkileriyle gündemde kalan Ayça Ekin Beğen, 2024 yılında Cenker Erarslan ile evlendi. Çift, evlilik haberini sosyal medya üzerinden duyursa da düğün sürecine dair detayları kamuoyuyla sınırlı ölçüde paylaştı.

Evlilik sonrası soyadını “Erarslan” olarak güncelleyen Beğen’in, geçmişe kıyasla özel hayatını daha kontrollü ve göz önünden uzak yaşamayı tercih ettiği dikkat çekiyor.

CENKER ERARSLAN KİMDİR?

Cenker Erarslan hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlı. Medya önünde yer almayan ve göz önünde olmayı tercih etmeyen Erarslan, bu yönüyle magazin dünyasından uzak bir profil çiziyor.

Çiftin ilişkilerini daha sade ve gözlerden uzak yaşaması, Beğen’in önceki ilişkilerine kıyasla daha korunaklı bir özel hayat benimsediği şeklinde yorumlanıyor.

GEÇMİŞ İLİŞKİLERİ

Ayça Beğen’in özel hayatı, özellikle “Kısmetse Olur” döneminde sıkça gündeme geldi. Programda Emre Ubeyli ile yaşadığı ilişki, izleyiciler tarafından yakından takip edildi ve dönemin en popüler çiftlerinden biri olarak öne çıktı.

Daha sonra Batuhan Cimilli ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Beğen, yarışma sonrası süreçte farklı isimlerle anıldı. Ancak 2024 yılında evlenmesinin ardından özel hayatına dair yeni bir ilişki iddiası gündeme gelmedi.

SOSYAL MEDYA KARİYERİ

Yarışma sonrasında sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya başlayan Ayça Ekin Beğen, özellikle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla influencer kimliğini güçlendirdi.

Zaman zaman estetik operasyonları ve değişen tarzıyla gündeme gelen Beğen, bu yönüyle magazin basınında yer almaya devam etti. Böylece yalnızca eski bir yarışmacı değil, dijital dünyada etkili bir figür olarak konumlandı.



