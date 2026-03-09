Batuhan Ergül, İstanbul’da bulunan bir alışveriş merkezinde yemek yerken yaşadığı olaylar sonrası hayatıyla merak edilerek araştırılmaya başladı. Sağlığında meydana gelen durumlarla gündemdeki yerini alan Batuhan Ergül, merak ediliyor. Peki, Batuhan Ergül kimdir? Batuhan Ergül kaç yaşında, mesleği nedir, aslen nereli? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

BATUHAN ERGÜL KİMDİR?

Batuhan Ergül, kamuoyunda yazan bilgilere göre köklü bir gıda üretimi geçmişine sahip olan bir ailenin temsilcisi olduğu bilinmektedir. Batuhan Ergül’ün ailesi 1947 yılından beri lokum üretimi geleneğiyle bilinmektedir. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Batuhan Ergül, lokum üretimi geleneğinde dördüncü kuşağı olarak biliniyor. Ancak sadece lokum alanında değil gastronomi alanında da aktif çalışmalar yürütmüştür.

BATUHAN ERGÜL KAÇ YAŞINDA?

Batuhan Ergül, yaşıyla da merak edilmeye başlandı. Ancak kamuoyunda Batuhan Ergül’ün yaşı hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Batuhan Ergül, hakkında kamuoyunda yer alan bilgiler kısıtlıdır.

BATUHAN ERGÜL MESLEĞİ NEDİR?

Batuhan Ergül’ün mesleği aslında şefliktir. Ancak aile geleneği olarak da lokum üreticiliği de yapmaktadırlar. Özellikle de Batuhan Ergül’ün dördüncü kuşak lokum üreticisi olduğu bilinmektedir.

Geleneksel tatların içerisinde büyüyen Batuhan Ergül, sadece lokum üreticiliği değil ayrıca da gastronomi alanında yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Eğitimlerini de gastronomi alanında yapan genç şef, öğrendiklerini kendine has yaparak yemeklerinde göstermektedir.

BATUHAN ERGÜL ASLEN NERELİ?

Batuhan Ergül’ün aslen nereli olduğu kamuoyunda yazmıyor. Batuhan Ergül hakkında sadece lokum üreticiliği yaptıkları yazmaktadır. Lokum üreticiliğini de aile geleneğidir. Hatta Batuhan Ergül’ün lokum üreticiliğinde dördüncü kuşak olduğu bilinmektedir.

BATUHAN ERGÜL’E NE OLDU?

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde bulunan restoranda yemek yiyen Batuhan Ergül’ün, yemek içerisinde çıkan sert cisim ve keskin bir şeyin olduğunu fark etmesiyle ağzında bir acı hissetti. Tabağını kontrol eden Batuhan Ergül, cam parçaları olduğunu ifade etti.

Cam parçalarını fark etmeden çiğnediğini söyleyen Batuhan Ergül’ün ön sağ dişinde kırık meydana geldi. Dilinde de kesikler oluştu. Hastaneye götürülen Ergül’ün olayla ilgili şikayetti olduğu ve adli sürecin başlatıldığını belirtti.