Biyografi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Cüneyt Özdemir kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Özdemir kimin damadı, kiminle evli?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Meksika’daki kartel ile ordu arasındaki çatışmalar sırasında otelde mahsur kaldığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yaşadıklarını duyuran Özdemir’in hayatı ve kariyeri yeniden gündeme geldi. Peki Cüneyt Özdemir kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Özdemir kimin damadı, kiminle evli?

Cüneyt Özdemir kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Özdemir kimin damadı, kiminle evli?
, ’da ile ordu arasında çıkan çatışmalar sırasında kaldığı otelde mahsur kaldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşananları kamuoyuyla paylaşan Özdemir’in yaşamı ve mesleki kariyeri yeniden gündeme taşındı.

Peki Cüneyt Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Kiminle evli, kimin damadıdır? İşte deneyimli gazeteciye dair merak edilenler…

CÜNEYT ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1970 doğumlu olan Cüneyt Özdemir, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. Aslen Ankaralıdır. Gazetecilik çalışmalarını İstanbul ve ABD merkezli olarak sürdürmektedir.

Cüneyt Özdemir kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Özdemir kimin damadı, kiminle evli?

CÜNEYT ÖZDEMİR KİMİN DAMADI?

Cüneyt Özdemir, 2011 yılında Zeynep İnanoğlu ile evlendi. Bir çocuk babası olan Özdemir, bu evlilikle birlikte Türk sinemasının önemli isimlerinden Ertem Eğilmez’in damadı oldu.

Cüneyt Özdemir kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Özdemir kimin damadı, kiminle evli?


CÜNEYT ÖZDEMİR KİMİNLE EVLİ?

2011 tarihinde Türker İnanoğlu ve Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile evlendi. Bir çocuk babasıdır. ABD'de önce New York sonrasında San Francisco'da yaşadı. Günümüzde İstanbul'da yaşamaktadır.

Cüneyt Özdemir kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Özdemir kimin damadı, kiminle evli?

CÜNEYT ÖZDEMİR’E MEKSİKA’DA NE OLDU?

Tatil için Meksika’ya giden Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kartel ile ordu arasındaki çatışmalar nedeniyle otelde mahsur kaldıklarını belirtti.

Puerto Vallarta kentinde bulunduklarını aktaran Özdemir, otel çevresinde barikatlar kurulduğunu, bazı araçların yakıldığını ve havaalanı yolunun kapandığını ifade etti. Meksika’daki Türkiye Büyükelçiliği ile irtibat halinde olduklarını belirten Özdemir, ailesiyle birlikte güvenlik gerekçesiyle otelden çıkmamaları yönünde uyarı aldıklarını kaydetti.

Cüneyt Özdemir kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Özdemir kimin damadı, kiminle evli?


CÜNEYT ÖZDEMİR EĞİTİM HAYATI VE MESLEĞİ

8 Şubat 1970’te Ankara’da doğan Cüneyt Özdemir, ilk ve orta öğrenimini Yükseliş Koleji’nde, lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde aldı.

Gazeteciliğe 1990 yılında başlayan Özdemir, 1992’de Mehmet Ali Birand tarafından hazırlanan 32. Gün programında görev aldı. Burada sekiz yıl boyunca muhabirlikten yöneticiliğe kadar çeşitli pozisyonlarda çalıştı.

Cüneyt Özdemir kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Özdemir kimin damadı, kiminle evli?

TELEVİZYON KARİYERİ VE 5N1K DÖNEMİ

Bir dönem ATV Ana Haber’de “Cüneyt’in Büyüteci” bölümünü hazırlayan Özdemir, “Siyaset Meydanı” programının da yönetmenliğini üstlendi. 1999 yılında CNN Türk’ün kurucu kadrosunda yer aldı.

2000 yılında başlayan 5N1K programı ile geniş kitlelere ulaştı. Program, uzun yıllar boyunca gündem belirleyen yayınlara imza attı ve Özdemir’e çok sayıda ödül kazandırdı.

SAVAŞ MUHABİRLİĞİ VE ÖDÜLLER

Cüneyt Özdemir, savaş muhabiri olarak Lübnan-İsrail sınırı, Kuzey Irak ve Afganistan’da görev yaptı. 2003 yılında Irak’ın işgalini sahada takip etti. Kariyeri boyunca Altın Kelebek başta olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.

