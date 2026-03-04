Menü Kapat
TGRT Haber
Biyografi
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Devrim Evin kimdir, kaç yaşında? Devrim Evin rol aldığı diziler neler?

Devim Evin, hayatıyla merak edilerek araştıran kişilerden oldu. Arama motorlarında Devrim Evin hakkında merak edilenler araştırılırken, ünlü ismin rol aldığı diziler de dikkat çekti. Peki, Devrim Evin kimdir, kaç yaşında? Devrim Evin rol aldığı diziler neler? İşte detaylar…

Devrim Evin kimdir, kaç yaşında? Devrim Evin rol aldığı diziler neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 13:37

Devrim Evin, arama motorlarında merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özellikle de rol aldığı diziler en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki, Devrim Evin kimdir, kaç yaşında? Devrim Evin rol aldığı diziler neler? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

DEVRİM EVİN KİMDİR?

Devrim Evin, 12 Kasım 1978 yılında Adıyaman’da dünyaya geldi. Rol aldığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Devrim Evin, tarihi karakteri oynamasıyla biliniyor. Tarihi projelerdeki oynadığı karakterler ile geniş kitlelerce tanınmaktadır.

Devrim Evin kimdir, kaç yaşında? Devrim Evin rol aldığı diziler neler?

Sanat hayatına sahnede başlayan Devrim Evin, lise eğitimlerinin ardından Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nde eğitimini tamamladı. Kariyerinde dikkat çeken karakterler ile ekranlara gelen Devrim Evin, kamuoyunda bölümünden birinci olarak bitirdiği yazmaktadır.

Devrim Evin kimdir, kaç yaşında? Devrim Evin rol aldığı diziler neler?

DEVRİM EVİN KAÇ YAŞINDA?

Devrim Evin, 12 Kasım 1978 yılında Adıyaman’da dünyaya gelmiştir. Şimdilerde 48 yaşında olan Devrim Akın, tarihi projelerdeki rolleri ile bilinmektedir. Hacettepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2003 yılında sahnelere çıkmıştır.

Devrim Evin kimdir, kaç yaşında? Devrim Evin rol aldığı diziler neler?

2003 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro’su ile kariyerine ilk adımları atmıştır. Tiyatro sahnelerindeki performansıyla dikkat çeken Devrim Evin, 2005 yılında Adana Devlet Tiyatrosu’na geçmiştir.

Devrim Evin kimdir, kaç yaşında? Devrim Evin rol aldığı diziler neler?

DEVRİM EVİN ROL ALDIĞI DİZİLER NELER?

Tiyatro oyunlarıyla başladığı kariyerine daha sonra sinema ve dizi projeleriyle dikkat çekti. An çok dikkat çeken projelerinden biri de 2012 yılında yayınlanan Fetih 1453 ile kendini geniş kitlelerce tanıttı.

Devrim Evin kimdir, kaç yaşında? Devrim Evin rol aldığı diziler neler?

Daha sonra 2014 yılında Yunus Emre: Aşkın Sesi filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Sadece sinema filmleriyle değil televizyon dizileriyle de ekranlara geldi. Genellikle tarihi, dram ve aksiyon yapımlar ile ekranlara gelen Devrim Evin, aranan isimlerden biri haline gelmiştir.

Devrim Evin kimdir, kaç yaşında? Devrim Evin rol aldığı diziler neler?

Her Sevda Bir Veda, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve son olarak İmam Gazali dizileriyle ekranlara gelmektedir.

