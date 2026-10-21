Elif Ece Uzun ve 6 yaşındaki ikiz kızları Sakarya’da etkili olan sel felaketinden olumsuz yönde etkilendi. AFAD ekipleri tarafından evlerinden kurtarılan ünlü manken, yolların ve köprünün zarar görmesi nedeniyle evlerine dönemediğini belirterek yardım çağrısında bulundu. Yaşadığı talihsiz olay sonrası Elif Ece Uzun'un kim olduğu merak edildi. Başarılı manken kimliği ve özel hayatıyla zaman zaman magazin gündeminde yerini alan Elif Ece Uzun'un kişisel yaşantısına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Elif Ece Uzun kimdir? Elif Ece Uzun kaç yaşında? Elif Ece Uzun kiminle evli? Elif Ece Uzun hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Elif Ece Uzun'a dair bilinmeyenler...

ELİF ECE UZUN KİMDİR?

Son günlerde magazin gündeminde sel felaketinden olumsuz yönde etkilendiği haberleriyle dikkatleri üzerine çeken Elif Ece Uzun, mankendir. Türk moda ve televizyon dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan Uzun, ilkokul ve ortaokulun bir kısmını Adapazarı'nda, bir kısmını ise İzmit’te tamamladı. Genç yaşlarda ailesiyle birlikte Antalya'ya yerleşen ünlü manken, lise eğitimini turizm otelcilik lisesinde tamamladı. Lise eğitimini sürdürürken bir yandan da yerel televizyonlarda programlar yapan Uzun, 15 yaşında Best Model yarışmasına katılarak modelliğe ilk adımını attı.

Profesyonel anlamda çalışmaya 2004 yılında başlayan Elif Ece Uzun, sonrasında İstanbul'a yerleşti. 2003 yılında bir yıl boyunca İletişim Sanatları Akademisi'nde, iletişim sanatları üzerine eğitim alan Uzun, Serap Ezgi, Levent Bitecik ve Gökhan Telkenar gibi hocalardan ders aldı. Eğitimini tamamlar tamamlamaz Şafak Sezer ile Star TV ekranlarında bir şov programı sunmaya başlayan ünlü manken, Sinan Çetin'in okulu Plato'da oyunculuk eğitimi aldı.

Manken, sunucu ve oyuncu kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Elif Ece Uzun, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Aşk Her Yaşta' dizisinde rol aldı. 2013 yılında Vahide Gördüm'ün okulu olan akademi 35,5 da 1 yıl tiyatro eğitimi alan Uzun, mankenlik kariyeriyle de zarif fiziği ve uzun boyuyla podyumların aranan yüzlerinden biri haline geldi.

ELİF ECE UZUN KAÇ YAŞINDA?

Elif Ece Uzun, 5 Ağustos 1983 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi. Babası Rize'nin Çayeli ilçesinden annesi ise Gürcistan'ın Batum şehrinden olan Uzun, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Kariyerine erken yaşlarda başlayan ve uzun yıllar boyunca farklı alanlarda adından söz ettiren Uzun, enerjik ve dinamik duruşuyla dikkat çekiyor.

Genç yaşta moda dünyasında başlayan kariyeri, televizyon programları ve dizilerle devam eden Elif Ece Uzun, dönem dönem dikkat çeken projelerle gündemde kalmayı başardı. Çok yönlü bir kariyere sahip olan ünlü manken, 2016 yılında "İşte Benim Stilim" yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyurmuş ve popülerliğini artırdı. 'Bebek' lakabıyla tanınan Uzun'un, şimdilerde Sakarya'da hayatına devam ettiği bilinmektedir.

ELİF ECE UZUN KİMİNLE EVLİ?

Elif Ece Uzun, Mehmet Tuş ile evlidir. 2019 yılında iş insanı Tuş ile dünyaevine giren Uzun'un bu evliliğinden 'Alin' ve 'Vera' adında ikiz kız çocukları dünyaya geldi. Çiftten Uzun, Tuş’un kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddialarıyla olaylı bir şekilde evliliğini sonlandırma kararı aldı. Boşanma haberleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü manken, eşine uzaklaştırma kararı aldırmasıyla da gündeme oturdu. Ayrılığa çok fazla dayanamayan çift, 2021 yılında yeniden bir araya gelerek evlendi.