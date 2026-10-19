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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 14:12

Enes Demirkapı kimdir? Enes Demirkapı kaç yaşında? Enes Demirkapı hangi dizilerde oynadı?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz dizisi, ilk bölümüyle izleyici karşısında çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Konusunun dışında oyuncularıyla da gündeme gelen yapım da Volkan Yeniceli karakterini oynayan Enes Demirkapı, hayatıyla ve kariyeriyle merak konusu oldu. Peki, Enes Demirkapı kimdir? Enes Demirkapı kaç yaşında? Enes Demirkapı hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Enes Demirkapı kimdir? Enes Demirkapı kaç yaşında? Enes Demirkapı hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 14:12

Ekranların yeni Karadeniz dizisi olan , izleyici karşısına çıkarak ilk bölümüyle oldukça dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı. Dizi konusuyla sevilirken başarılı oyuncu kadrosuyla da merak konusu oldu. Özellikle de Volkan Yeniceli karakteriyle izleyici karşısına çıkan Enes Demirkapı, özel hayatı ve kariyeriyle arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Enes Demirkapı kimdir? Enes Demirkapı kaç yaşında? Enes Demirkapı hangi dizilerde oynadı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

ENES DEMİRKAPI KİMDİR?

Türk televizyonlarında oyunculuk kariyeriyle ön plana çıkan Enes Demirkapı, kamuoyunda yer alan bilgilere göre, 1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatı hakkında kamuoyunda net bilgiler yer almazken, oyunculuk kariyerine başladığı yapımlarla dikkatleri üzerine çekmiştir.

Enes Demirkapı kimdir? Enes Demirkapı kaç yaşında? Enes Demirkapı hangi dizilerde oynadı?

Enes Demirkapı, televizyon kariyerine 2018 yılında yayınlanan Gülperi dizisiyle başladı. Daha sonraki yıllarda farklı televizyon projelerinde rol alan Enes Demirkapı, oyunculuk kariyerinde oldukça başarılı karakterler oynamıştır.

Enes Demirkapı kimdir? Enes Demirkapı kaç yaşında? Enes Demirkapı hangi dizilerde oynadı?

SEVDAM KARADENİZ VOLKAN KİMDİR?

Şimdilerde de ’nin yeni dizisi Sevdam Karadeniz’in Volkan Yeniceli karakterini oynayan Enes Demirkapı, izleyicinin dikkatini çekerek gündeme geldi. Yeniceli ailesinin genç kuşaklarından biri olan Volkan, Mahmut ve Hatice’nin oğlu Durali’nin torunu olarak biliniyor.

Enes Demirkapı kimdir? Enes Demirkapı kaç yaşında? Enes Demirkapı hangi dizilerde oynadı?

Volkan Yeniceli, Alazlı ailesinden Üzüm’e duyduğu yakınlıkla ön plana çıkacak. İki karakter arasında meydana gelecek olan ilişki zamanla, aileler ailesindeki husumetin gölgesinde çelişerek bir aşk hikayesine dönüşecek. Hikâye de Volkan’ın aşkı ve ailesi arasında kalacağı izleyiciye aktarılacak.

Enes Demirkapı kimdir? Enes Demirkapı kaç yaşında? Enes Demirkapı hangi dizilerde oynadı?

ENES DEMİRKAPI KAÇ YAŞINDA?

Enes Demirkapı’nın yaşı da merak konusu olurken ünlü ismin tam doğum tarihi konusunda net bir bilgi yok. Kimi kanallar da 1997’li olduğu kimisi de 1995’li olduğunu ifade eden bilgilere yer vermiştir.

Enes Demirkapı kimdir? Enes Demirkapı kaç yaşında? Enes Demirkapı hangi dizilerde oynadı?

Bu sebeple Enes Demirkapı’nın tam olarak yaşı bilinmiyor. Ancak 25 ile 30 yaş arasında olduğu tahmin ediliyor. Diğer bir yandan da Demirkapı’nın tam olarak nereli olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor. İstanbul doğumlu olduğu belirtilen ismin eğitim hayatına dair sınırlı bilgiler var.

Enes Demirkapı kimdir? Enes Demirkapı kaç yaşında? Enes Demirkapı hangi dizilerde oynadı?

ENES DEMİRKAPI HANGİ DİZİLERDE OYNADI? 

Enes Demirkapı, şimdilerde Sevdam Karadeniz’de rol alsa da kariyerine 2018 yılında başladığı biliniyor. Gülperi dizisiyle ekran karşısına gelen Enes Demirkapı, daha sonrasında Masumlar Apartmanı, Kardeşlerim, Güzel Günler gibi yapımlarla izleyici karşısına çıkmıştır.

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ETİKETLER
#now tv
#Sevdam Karadeniz
#Gülperi
#Enes Demirkapı
#Volkan Yeniceli
#Biyografi
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