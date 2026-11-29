Şarkıcı Burak Bulut'un özel hayatındaki gelişmeler magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Eda Sakız ile yollarını ayırmasının ardından Gül Taşkaya ile yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Burak Bulut'un yeni sevgilisi olduğu öne sürülen Gül Taşkaya'nın kim olduğu, kaç yaşında ve ne iş yaptığı merak konusu oldu. Öte yandan Gül Taşkaya'nın eski eşi Eda Sakız'a benzetilmesi sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Peki, Gül Taşkaya kimdir, Burak Bulut ile ilişkisi ne zaman başladı? İşte merak edilen detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gül Taşkaya kimdir? Gül Taşkaya kaç yaşında, sevgilisi kim? Şarkıcı Burak Bulut'un eski eşi Eda Sakız'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya üzerinden yeni bir ilişki iddialarıyla gündeme geldiği Gül Taşkaya hakkında bilgiler araştırılıyor. Burak Bulut'un Gül Taşkaya ile yaptığı sosyal medya paylaşımı yeni bir aşk iddiasını ortaya attı. Gül Taşkaya'nın kim olduğu, kaç yaşında ve ne iş yaptığına dair doğrulanmış bilgi bulunmuyor. Sosyal medyada Gül Taşkaya'nın, Burak Bulut'un eski eşi Eda Sakız'a benzetilmesi tartışmalara yol açtı. Burak Bulut ve Eda Sakız 12 Ağustos 2025'te evlenip Mayıs 2026'da boşanmışlardır.

BURAK BULUT'UN YENİ SEVGİLİSİ GÜL TAŞKAYA KİMDİR?

Şarkıcı Burak Bulut'un Gül Taşkaya ile yaptığı sosyal medya paylaşımı, magazin dünyasında yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu. Eda Sakız ile yollarını ayırmasının ardından adı yeni bir ilişkiyle anılan Burak Bulut'un Gül Taşkaya ile paylaşımı, takipçilerinin ilgisini çekti.

Burak Bulut'un yeni sevgilisi olduğu iddiasıyla gündeme gelen Gül Taşkaya'nın hayatı ise araştırılmaya başlandı. Özellikle genç kadının yaşı, memleketi, mesleği ve eğitim hayatı hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motorlarına yöneldi.

Ancak Gül Taşkaya'nın biyografisine ilişkin kamuoyuna yansımış doğrulanmış bilgiler oldukça sınırlı. Taşkaya'nın doğum tarihi, nereli olduğu, eğitim durumu ve mesleği hakkında güvenilir kaynaklarda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle Gül Taşkaya'nın hayatına ilişkin çeşitli iddiaları gerçekmiş gibi aktarmak doğru olmayacaktır. Şimdilik kendisi hakkında öne çıkan gelişme, Burak Bulut ile birlikte gündeme gelmesi.

GÜL TAŞKAYA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Burak Bulut'un yeni sevgilisi olduğu belirtilen Gül Taşkaya hakkında en çok araştırılan sorulardan biri de yaşı oldu.

Gül Taşkaya'nın kaç yaşında olduğu konusunda kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir doğum tarihi bulunmuyor. Aynı şekilde nereli olduğu ve ailesi hakkında da güvenilir kaynaklara yansıyan ayrıntılı bir bilgi mevcut değil.

GÜL TAŞKAYA'NIN SEVGİLİSİ BURAK BULUT MU?

Gül Taşkaya'nın isminin magazin gündemine taşınmasının en önemli nedeni şarkıcı Burak Bulut ile birlikte anılması oldu. Burak Bulut'un sosyal medya hesabından Gül Taşkaya ile yaptığı paylaşım, ikilinin ilişkisine yönelik merakı artırdı. Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, genç kadının kim olduğunu araştırmaya başladı.

Burak Bulut'un özel hayatı, Eda Sakız ile yaşadığı evlilik ve sonrasında gelen ayrılıkla da daha önce gündeme gelmişti. Şarkıcının yeni bir ilişkiyle anılması, takipçilerinin ilgisini yeniden özel hayatına çevirdi.

GÜL TAŞKAYA İLE EDA SAKIZ BİRBİRİNE BENZİYOR MU?

Burak Bulut'un Gül Taşkaya ile yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de benzerlik tartışması oldu. Bazı kullanıcılar Gül Taşkaya'nın Burak Bulut'un eski eşi Eda Sakız'a benzediğini ileri sürdü. Özellikle yüz hatları ve genel görünümleri üzerinden yapılan karşılaştırmalar, kısa sürede yorumların artmasına yol açtı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü iki isim arasındaki benzerliğin oldukça belirgin olduğunu savundu. Bazı kullanıcılar ise bu görüşe katılmadı. Yapılan yorumlar arasında "Gerçekten çok benziyor, ikiz gibi" ifadeleri öne çıkarken, farklı düşünen kullanıcılar da "Ne alaka, hiç de benzemiyor. Burak Bulut mutlu olsun yeter" şeklinde görüş bildirdi.

BURAK BULUT İLE EDA SAKIZ NE ZAMAN EVLENDİ, NEDEN AYRILDI?

Burak Bulut ile Eda Sakız, bir dönem magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftler arasında yer alıyordu. Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ikili, 12 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün, magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi. 2026 yılının mayıs ayında boşandıkları haberi kamuoyuna yansıdı. Çiftin ayrılığının ardından Burak Bulut'un Gül Taşkaya ile gündeme gelmesi, magazin takipçilerinin dikkatini çekti.