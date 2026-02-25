İbrahim Bolat evli mi? İbrahim Bolat çocuğu var mı?

Balıkesir’de meydana gelen F-16 kazasında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın hayatı ve özel yaşamına ilişkin detaylar kamuoyunda merak konusu oldu. Görev uçuşu sırasında yaşanan elim kazanın ardından Bolat’ın yaşı, memleketi, evli olup olmadığı ve çocuk sahibi olup olmadığı araştırılıyor.

F-16 KAZASINDA ŞEHİT OLDU

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı’na ait F-16 savaş uçağı, 25 Şubat 2026 gecesi görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı, uçağın enkazına ulaşıldığını ve pilotun şehit olduğunu açıkladı. Şehit pilotun Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin teknik inceleme başlatılırken, adli süreç de devreye girdi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İBRAHİM BOLAT KİMDİR?

Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan deneyimli bir savaş pilotuydu. Uzun yıllardır Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yaptığı ve farklı üslerde çeşitli operasyonel görevlerde bulunduğu öğrenildi.

Resmi makamlar, Bolat’ın doğum yılı, memleketi ve eğitim geçmişine ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı. Kamuoyuna yalnızca rütbesi ve görev yeri açıklandı.

İBRAHİM BOLAT KAÇ YAŞINDAYDI?

Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın yaşıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Yetkili kurumlar, kimlik ve özgeçmiş bilgilerinin aileye bilgilendirme süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

İBRAHİM BOLAT EVLİ MİYDİ, ÇOCUĞU VAR MI?

İbrahim Bolat’ın evli olup olmadığı ve çocuk sahibi olup olmadığına dair resmi bir bilgi yer almıyor. Ailesine ilişkin özel bilgiler, mahremiyet çerçevesinde ve resmi açıklamalar doğrultusunda paylaşılacak.

BALIKESİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız kalkıştan kısa süre sonra 00.50 civarında görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğruyor. İzmir-İstanbul otobanı üzerindeki Naipli mevki diye geçen bir bölgede kaza kırıma uğruyor. Maalesef bir pilotumuz şehit. Ben de zaten olay yerindeyim. Otoban da trafiğe kapalı. Kaza inceleme ekibi gelene kadar otobanı kapattık."