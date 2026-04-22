İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner'den acı haber geldi. 1964 yılında sanat dünyasına adım atan Atuner sayısız eserde yer aldı. Ani vefat haberiyle magazin gündemine oturan Ferdi Atuner'in hayatı ve filmleri de merak konusu oldu. Peki Ferdi Atuner evli mi, çocukları var mı? Ferdi Atuner neden öldü? İşte Ferdi Atuner hakkında merak edilenler.

HABERİN ÖZETİ Oyuncu Ferdi Atuner evli mi, çocukları var mı? Ferdi Atuner neden öldü? İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ferdi Atuner, 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ferdi Atuner, 1 Ocak 1944'te Erzincan'da doğdu. Sanat hayatına İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde başlayan Atuner, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu'nda da sahne aldı. Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Ayrılsak da Beraberiz, Çılgın Bediş ve Bez Bebek gibi popüler dizilerde rol aldı. Tiyatro oyuncusu Asime Atuner ile evli olan Ferdi Atuner'in Toygarhan Atuner adında bir oğlu vardı.

FERDİ ATUNER NEDEN ÖLDÜ?

Türk tiyatrosu ve operasının usta isimlerinden Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Atuner’in vefat haberi sanat dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, usta sanatçının kalp krizi nedeniyle hayata veda ettiği bildirildi.

FERDİ ATUNER KİMDİR?

Ferdi Atuner, 1 Ocak 1944’te Erzincan’da dünyaya geldi. Sanat hayatına İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde başlayan Atuner, aynı zamanda Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda da sahne alarak tiyatro dünyasında önemli yapımlarda yer aldı.

Tiyatro kökenli bir sanatçı olan Atuner, uzun yıllar sahne performanslarıyla tanınırken, televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıktı. Özellikle dönemin sevilen yapımlarında rol alarak geniş bir kitleye ulaştı.

Usta oyuncu; Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Ayrılsak da Beraberiz, Çılgın Bediş ve Bez Bebek gibi popüler dizilerdeki rolleriyle de hafızalarda yer edindi. 82 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Atuner’in vefatı, sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

FERDİ ATUNER EVLİ Mİ, ÇOCUKLARI VAR MI?

Ferdi Atuner, tiyatro oyuncusu Asime Atuner ile evlidir. Toygarhan Atuner adında oğlu vardır.

KARİYERİ VE MESLEK HAYATI

Ferdi Atuner, kariyeri boyunca hem tiyatro sahnesinde hem de televizyon ve sinema projelerinde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

1986 yılından itibaren Olacak O Kadar adlı efsane skeç programında da rol alan Atuner, Levent Kırca’nın kurduğu ve yönetmenliğini Oğulcan Kırca’nın üstlendiği yapımda; Türkiye’nin güncel, komik ve zaman zaman trajikomik olaylarını konu alan kısa skeçlerde izleyici karşısına çıktı. Programda Levent Kırca, Oya Başar, Metin Serezli, Sinan Bengier, Tekin Siper, Ali Erkazan, Ferdi Akarnur, Dost Elver, Fatma Murat, Mehmet Güney, Pekcan Türkeş ve Zeynep Tedü gibi birçok usta isimle birlikte kamera karşısına geçti.

Sanat yaşamını aktif şekilde sürdüren Atuner, 2013 yılında Karamürsel Belediyesi tarafından sahnelenen “Bilal-i Habeşi” adlı tiyatro oyununda Tiyatro Balans oyuncularıyla birlikte sahne aldı. Aynı yıl Çiğli Belediyesi Konferans Salonu’nda sergilenen, Muzaffer İzgü’nün kaleme aldığı “Komikse Komik” adlı tiyatro oyununda da rol aldı.

2014 yılında çekilen Abbas'ın Melekleri adlı yapımda da kamera karşısına geçen usta oyuncu; Sevil Uyar, Seda Mutlu, Bircan İpek, Sinan Bengier, Berrak Deniz, Şenol İpek, Aziz Özuysal, Dost Elver ve Kayra Şenocak gibi isimlerle aynı projede yer aldı.

Filmleri ve Dizileri :

2018 - Karımı Gördünüz Mü? (Bahçıvan Mahmut)(Sinema Filmi)

2016 - Organik Aşk Hikayeleri (Sinema Filmi)

2016 - Cümbüşü Şamata (TV Dizisi)

2014 - Meleklerin Mucizesi (Ahmet)(Sinema Filmi)

2014 - Abbas ın Melekleri (Sinema Filmi)

2012 - Muhalif Başkan (Salih) (Sinema Filmi)

2012 - Hayat Sürprizlerle Dolu (TV Filmi)

2010 - Sarı Keçililer (Kısa Film)

2010 - Papatyam (Celal) (TV Dizisi)

2008 - Sevimli Dinazor Tatilde (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Kirpi (Hacı Onbeş Kamil) (Sinema Filmi)

2007 - Bez Bebek (Müdür) (TV Dizisi)

2005 - İki Arada Aşk (Gizem'in Babası) (TV Dizisi)

2005 - Profesyonel Çaylaklar (TV Filmi)

2005 - Ahududu (TV Dizisi)

2004 - Kahraman İnekler (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Cennet Mahallesi (Tuncay-Doktor) (TV Dizisi)

2002 - Çocuklar Duymasın (Basri) (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (Samim) (TV Dizisi)

2001 - Bizim Otel (TV Dizisi)

1999 - Kahpe Bizans (Nacar Köylüsü) (Sinema Filmi)

1999 - 2003 - Ayrılsak da Beraberiz (Yesari ) (TV Dizisi)

1997 - Yasemince (TV Dizisi)

1997 - Çılgın Bediş (TV Dizisi)

1994 - Alaadin-i Attar Hz. (Emirşah) (TV Filmi)

1993 - Merhamet (TV Dizisi)

1993 - Hasat / Hacı Bayram-ı Veli Hz. (Yavuz Selekman Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1992 - Çıkmaz (Özlem'in babası ) (Sinema Filmi)

1992 - Tanık (Sinema Filmi)

1992 - Eda Hanım (TV Dizisi)

1989 - Minyeli Abdullah (Savcı) (Sinema Filmi)

1988 - Reis Bey (Cezaevi Müdürü ) (Video)

1988 - Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi)

1988 - Kadın Dul Kalınca (Rol Adı Ekle) (Sinema Filmi)

1988 - Hanım (Agah) (Sinema Filmi)

1987 - Çark (Patron) (Sinema Filmi)

1987 - Yasemin (Oğulları İçin Kadın Tutan Baba) (Sinema Filmi)

1987 - Tanık (Sinema Filmi)

1987 - Mesela Muzaffer (TV Dizisi)

1987 - Kavanozdaki Adam (Metin) (TV Dizisi)

1986 - Çağdaş Bir Köle (Sinema Filmi)

1986 - Tokatçılar (Yadigar Ejder Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 - Olacak O Kadar (TV Dizisi)

1986 - Namus Düşmanı (Ödemişli) (Sinema Filmi)

1986 - Mavi Yolculuk (Sinema Filmi)

1986 - Hastahane (Sinema Filmi)

1986 - Halkalı Köle (Sinema Filmi)

1986 - Duvardaki Kan (Yusuf Çetin Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1986 - Biraz Neşe Biraz Keder (Cevdet) (Sinema Filmi)

1985 - Yaz Bitti (Dr.) (Sinema Filmi)

1985 - Patron Duymasın (Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Bey) (Sinema Filmi)

1985 - Mavi Muammer (Video)

1985 - Güldür Yüzümü (Büyük Patron Vehbi) (Sinema Filmi)

1985 - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Operatör) (TV Dizisi)

1984 - Öç (Video)

1984 - Yabancı (Cavit) (Sinema Filmi)

1984 - Dağınık Yatak (Füsun'un Partneri) (Sinema Filmi)

1984 - Aliş ile Zeynep (Rol Adı Ekle) (TV Dizisi)

1983 - Üç İstanbul (TV Dizisi)

1983 - Çarıklı Milyoner (Cengiz Bey) (Sinema Filmi)

1983 - Yusuf İle Züleyha (TV Filmi)

1983 - Küçük Ağa (Ali Rıza) (TV Dizisi)

1983 - Alçaktan Uçan Güvercin (TV Dizisi)

1982 - Preveze Öncesi (TV Dizisi)

1982 - Hacı Arif Bey (TV Dizisi)

1980 - IV. Murat (Bostancıbaşı) (TV Dizisi)

1979 - Vay Başımıza Gelenler (Mösyö Bruno) (Sinema Filmi)

1976 - Aşk Dediğin Laftır (Sinema Filmi)

1966 - İyi, Kötü ve Çirkin (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

Müzik ekibi:

1964 - Keşanlı Ali Destanı (Dans) (Sinema Filmi)