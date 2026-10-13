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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 07:45

RJ Mitte neden öldü? RJ Mitte kaç yaşındaydı? RJ Mitte evli miydi?

'Breaking Bad' dizisinde rol aldığı 'Walter White Jr.' karakteriyle tanınan RJ Mitte'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. 34 yaşındaki ünlü oyuncunun neden öldüğüne ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, RJ Mitte neden öldü? RJ Mitte kaç yaşındaydı? RJ Mitte evli miydi? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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RJ Mitte neden öldü? RJ Mitte kaç yaşındaydı? RJ Mitte evli miydi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 07:45

Dünyaca ünlü 'Breaking Bad' dizisinde 'Walter White' ve 'Skyler White' çiftinin oğlu 'Walter White Jr.' karakteriyle izleyici karşısına çıkan RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölümüyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, kolluk kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Breaking Bad dizisinin yıldız isimleri arasında yer alan RJ Mitte'nin neden öldüğüne ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, RJ Mitte neden öldü? RJ Mitte kaç yaşındaydı? RJ Mitte evli miydi? RJ Mitte hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte RJ Mitte'e dair bilinmeyenler...

RJ MITTE NEDEN ÖLDÜ?

'Breaking Bad' dizisinde rol aldığı 'Walter White Jr.' karakteriyle popülerliğini artıran RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun temsilcileri ise Mitte'nin pazartesi günü yaşamını yitirdiğini doğruladı. Ünlü oyuncunun ölümünün intihar olduğu iddia edildi. Ölümüyle tüm sanat camiasını derin bir hüzne boğan Mitte'nin ölümüne ilişkin kolluk kuvvetlerinin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

RJ Mitte neden öldü? RJ Mitte kaç yaşındaydı? RJ Mitte evli miydi?

Oyuncunun temsilcileri, yaptıkları açıklamada Mitte'nin ölümünden duydukları üzüntüyü ifade ederek, "Sevilen oyuncu, hayırsever ve tutkulu bir engelli hakları savunucusu olan RJ Mitte'nin trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" şeklinde konuştu. ABD merkezli magazin sitesi TMZ'nin aktardığı bilgilere göre Mitte, 12 Ekim Pazartesi günü 'ta hayatını kaybetti.

RJ Mitte neden öldü? RJ Mitte kaç yaşındaydı? RJ Mitte evli miydi?

Ünlü oyuncunun vefatına ilişkin ABD basınında yer alan ilk haberlerde Mitte'nin intihar sonucu yaşamını yitirdiği söylense de kolluk kuvvetlerinin ölümle ilgili detaylı bir araştırma yaptığı öğrenildi. Diğer yandan Mitte'nin ölümünün koşullarına ilişkin henüz ayrıntılı bir resmi açıklama paylaşılmadı. Genç oyuncunun ani ölümü, Breaking Bad hayranları arasında büyük hüzün oluştururken sosyal medyada Mitte için çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

RJ Mitte neden öldü? RJ Mitte kaç yaşındaydı? RJ Mitte evli miydi?

RJ MITTE KAÇ YAŞINDAYDI?

Amerikalı aktör, film yapımcısı, engelli hakları aktivisti ve kar amacı gütmeyen Mitte Vakfı'nın kurucusu olan RJ Mitte, 21 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya geldi. ABD'nin Mississippi eyaletinin başkenti Jackson'da hayata gözlerini açan Mitte 34 yaşındaydı. Henüz 3 yaşındayken kendisine serebral palsi teşhisi konulan ünlü oyuncu, 2006 yılında Los Angeles'a taşındı ve engelliliğinin izleyicileri eğitebileceği oyunculuk fırsatları bulmak için kişisel bir yetenek yöneticisiyle çalıştı.

RJ Mitte neden öldü? RJ Mitte kaç yaşındaydı? RJ Mitte evli miydi?

Küçük yaşlarda oldukça zor bir süreç geçirdiği bilinen Mitte, çocukluğunun büyük bir bölümünde bacak destekleri taktı ve koltuk değnekleri kullandı. Tam adı Roy Frank Mitte III olan RJ Mitte, sitcomlarda küçük roller oynadıktan sonra AMC'nin neo - Western suç draması televizyon dizisi Breaking Bad'de Walter White Jr. rolüyle çıkış yakaladı.

RJ Mitte neden öldü? RJ Mitte kaç yaşındaydı? RJ Mitte evli miydi?

Mitte, serebral palsi ve diğer engellilik durumları için savunuculuk yaptı. Ünlü oyuncu, United Cerebral Palsy ve Shriners Children's gibi kurumların yanı sıra, kurucusu olduğu The Mitte Foundation'ın başkanlığını yürüterek engelli bireylerin sinemada daha iyi temsil edilmesi için mücadele etti. Ölümünden çok kısa bir süre önce 'The Joe Vulpis Podcast' programına katılarak Breaking Bad'in hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan Mitte, ay başında ise dizideki rol arkadaşı Luis Moncada ile bir araya gelmiş ve o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

RJ MITTE EVLİ MİYDİ?

Breaking Bad dizisinde rol aldığı Walter White Jr. karakterinin kariyerindeki dönüm noktalarından biri olduğunu dile getiren RJ Mitte, 2018 yılınan beri birlikte olduğu sevgilisi Kennedy Suarez ile Ekim 2025'te nişanlanmıştı. Ünlü oyuncunun, Suarez ile hayatını birleştirmek için düğün hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenilmişti.

RJ Mitte neden öldü? RJ Mitte kaç yaşındaydı? RJ Mitte evli miydi?

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı projede rol alan RJ Mitte, dünyaca ünlü 'Breaking Bad' dizisiyle adını duyursa da; The Guardians of Justice, Switched at Birth, The Recall ve The Oak Room gibi yapımlarda da boy göstermişti. Mitte'nin ölümünden önce yapım ve ön hazırlık aşamasında olan başka projeleri de bulunuyordu.

RJ Mitte'nin 12 Ekim 2026'da, 34 yaşında, Brownsville, Teksas'taki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 

 

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ETİKETLER
#Breaking Bad
#teksas
#Rj Mitte
#Walter White Jr.
#Brownsville
#Biyografi
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