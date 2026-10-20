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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 12:15

Selen Özbayrak kimdir? Selen Özbayrak kaç yaşında? Selen Özbayrak hangi dizilerde oynadı?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz dizisinde Nazlı karakterini oynayan Selen Özbayrak, izleyici tarafından merak edildi. Selen Özbayrak’ın hayatı ve kariyeri arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Selen Özbayrak kimdir? Selen Özbayrak kaç yaşında? Selen Özbayrak hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Selen Özbayrak kimdir? Selen Özbayrak kaç yaşında? Selen Özbayrak hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 12:15

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizisi, izleyicisi tarafından yoğun ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Konusuyla dikkatleri üzerine çeken Sevdam Karadeniz, oyuncu kadrosuyla da kısa sürede gündemdeki yerini aldı. Öyle ki dizi de yer alan Nazlı karakteri sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri oldu. Nazlı karakterini oynayan Selen Özbayrak ise arama motorlarında merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Selen Özbayrak kimdir? Selen Özbayrak kaç yaşında? Selen Özbayrak hangi dizilerde oynadı? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

SELEN ÖZBAYRAK KİMDİR?

Başarılı oyuncu Selen Özbayrak, ’nin yeni dizisi Sevdam Karadeniz’de Nazlı karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Kariyerine dizisinde başlayan Selen Özbayrak, hayatı ve kariyeriyle arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

Selen Özbayrak kimdir? Selen Özbayrak kaç yaşında? Selen Özbayrak hangi dizilerde oynadı?

Genç isim Selen Özbayrak, 3 Temmuz 2001 tarihinde dünyaya geldi. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre doğum yeri Trabzon olan Selen Özbayrak, aslen de Trabzonludur. Eğitim hayatını İstanbul’da geçiren Selen Özbayrak, İstanbul Üniversitesi’nden mezundur.

Selen Özbayrak kimdir? Selen Özbayrak kaç yaşında? Selen Özbayrak hangi dizilerde oynadı?

Selen Özbayrak vermiş olduğu bir röportajında 3 kardeş olduklarını da ifade ederken, genç ismin lise dönemlerinde müzik için hazırlıklarına başladığı ifade ediliyor. Konservatuara hazırlanırken müzik bölümünden hazırlandığını ifade eden Özbayrak aslında aklında oyunculuğun olmadığını annesi ve arkadaşı sayesinde oyunculuğa başladığını da sözlerine ekliyor.

Selen Özbayrak kimdir? Selen Özbayrak kaç yaşında? Selen Özbayrak hangi dizilerde oynadı?

SELEN ÖZBAYRAK KAÇ YAŞINDA?

Selen Özbayrak’ın yaşı da en çok merak edilerek araştırılan konular arasında yerini alıyor. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, 3 Temmuz 2001 doğumlu olan Selen Özbayrak, şimdilerde 25 yaşındadır. Henüz kariyerinin başında olan isim 3 ay süren oyunculuk eğitimi aldığı bilgisiyle de kamuoyunda belirtiliyor.

Selen Özbayrak kimdir? Selen Özbayrak kaç yaşında? Selen Özbayrak hangi dizilerde oynadı?

Çocukluk yıllarını Trabzon’da geçirdiği bilinen Selen Özbayrak’ın 2014 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınmasıyla eğitim hayatı ve kariyeri de burada şekilleniyor.

Selen Özbayrak kimdir? Selen Özbayrak kaç yaşında? Selen Özbayrak hangi dizilerde oynadı?

SEVDAM KARADENİZ’İN NAZLI’SI KİMDİR?

Selen Özbayrak’ın oynadığı Nazlı karakteri, Alazlı olup Yeniceli konağına gelin gelen kişidir. Barva’nın eşi olarak izleyicinin karşısına çıkan Nazlı, aile içi gerilimleri besleyen ve yeni kuşağın hikayesini ekranlara taşıyan isim olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Selen Özbayrak kimdir? Selen Özbayrak kaç yaşında? Selen Özbayrak hangi dizilerde oynadı?

SELEN ÖZBAYRAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Selen Özbayrak kariyerine Yalı Çapkını dizisiyle başladı. Dicle karakterini oynayan Selen ÖZbayrak, daha sonra Annem Ankara dizisinde kendine yer edindi. Şimdilerde de NOW TV’nin yeni dizisi Sevdam Karadeniz’de Nazlı karakteriyle ekranlara geliyor.

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ETİKETLER
#yalı çapkını
#now tv
#Selen Özbayrak
#Sevdam Karadeniz
#Nazlı
#Biyografi
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