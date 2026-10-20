Televizyon ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz dizisi, izleyicisi tarafından yoğun ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Konusuyla dikkatleri üzerine çeken Sevdam Karadeniz, oyuncu kadrosuyla da kısa sürede gündemdeki yerini aldı. Öyle ki dizi de yer alan Nazlı karakteri sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri oldu. Nazlı karakterini oynayan Selen Özbayrak ise arama motorlarında merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Selen Özbayrak kimdir? Selen Özbayrak kaç yaşında? Selen Özbayrak hangi dizilerde oynadı? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

SELEN ÖZBAYRAK KİMDİR?

Başarılı oyuncu Selen Özbayrak, NOW TV’nin yeni dizisi Sevdam Karadeniz’de Nazlı karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Kariyerine Yalı Çapkını dizisinde başlayan Selen Özbayrak, hayatı ve kariyeriyle arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

Genç isim Selen Özbayrak, 3 Temmuz 2001 tarihinde dünyaya geldi. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre doğum yeri Trabzon olan Selen Özbayrak, aslen de Trabzonludur. Eğitim hayatını İstanbul’da geçiren Selen Özbayrak, İstanbul Üniversitesi’nden mezundur.

Selen Özbayrak vermiş olduğu bir röportajında 3 kardeş olduklarını da ifade ederken, genç ismin lise dönemlerinde müzik için hazırlıklarına başladığı ifade ediliyor. Konservatuara hazırlanırken müzik bölümünden hazırlandığını ifade eden Özbayrak aslında aklında oyunculuğun olmadığını annesi ve arkadaşı sayesinde oyunculuğa başladığını da sözlerine ekliyor.

SELEN ÖZBAYRAK KAÇ YAŞINDA?

Selen Özbayrak’ın yaşı da en çok merak edilerek araştırılan konular arasında yerini alıyor. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, 3 Temmuz 2001 doğumlu olan Selen Özbayrak, şimdilerde 25 yaşındadır. Henüz kariyerinin başında olan isim 3 ay süren oyunculuk eğitimi aldığı bilgisiyle de kamuoyunda belirtiliyor.

Çocukluk yıllarını Trabzon’da geçirdiği bilinen Selen Özbayrak’ın 2014 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınmasıyla eğitim hayatı ve kariyeri de burada şekilleniyor.

SEVDAM KARADENİZ’İN NAZLI’SI KİMDİR?

Selen Özbayrak’ın oynadığı Nazlı karakteri, Alazlı olup Yeniceli konağına gelin gelen kişidir. Barva’nın eşi olarak izleyicinin karşısına çıkan Nazlı, aile içi gerilimleri besleyen ve yeni kuşağın hikayesini ekranlara taşıyan isim olarak izleyici karşısına çıkıyor.

SELEN ÖZBAYRAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Selen Özbayrak kariyerine Yalı Çapkını dizisiyle başladı. Dicle karakterini oynayan Selen ÖZbayrak, daha sonra Annem Ankara dizisinde kendine yer edindi. Şimdilerde de NOW TV’nin yeni dizisi Sevdam Karadeniz’de Nazlı karakteriyle ekranlara geliyor.