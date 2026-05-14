Ünlü isim Sevda Demirel, son zamanlarda gündeme gelen isimlerden biri oluyor. Özellikle de geçtiğimiz gün başına gelen talihsiz olayla dikkatleri üzerine çeken Sevda Demirel, vlog çekimi sırasında dengesini kaybederek ayağını kırdı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen Sevda Demirel, tedavi altında olduğunu biliniyor. Bu haberler sonrası ünlü ismin özel hayatı ve kariyeriyle merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel kaç yaşında? Sevda Demirel nasıl ünlü oldu? sorularını sizin için araştırdık.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel kaç yaşında? Sevda Demirel nasıl ünlü oldu? Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Sevda Demirel, vlog çekerken ayağını kırarak hastaneye kaldırıldı. Sevda Demirel, vlog çekimi sırasında dengesini kaybederek ayağını kırdı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen Sevda Demirel'in tedavisinin ardından evinde dinlendiği belirtildi. Sevda Demirel, 1972 doğumlu olup 54 yaşındadır. 90'lı yıllardan beri televizyon programları ve modellik kariyeriyle tanınan Sevda Demirel, daha önce vokalistlik yapmış ve filmlerde oynamıştır.

SEVDA DEMİREL KİMDİR?

Son dönemlerde dikkatleri üzerine çeken ünlü isim Sevda Demirel, özel hayatıyla merak edilerek araştırılmaya başlandı. 90’lı yıllardan itibaren televizyon programları ve modellik kariyeriyle tanınan Sevda Demirel, uzun zamanlardır medyada yer alan isimlerden biri oluyor.

Özellikle de geçtiğimiz gün öğle saatlerinde yaptığı yürüyüş sırasında beklenmedik bir şekilde aniden dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin bu ani düşüşü görmeleriyle bir panik halinde oldukları gözlemlendi. Kısa süreli bir paniğe neden olan olay da Sevda Demirel’in büyük bir acı içinde olduğu görüldü.

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Sevda Demirel’in ayağında kırık olduğu tespit edildi. Tedavisinin ardından evinde dinlenmeye gönderildi. Başına gelenleri sosyal medyasından anlatan Sevda Demirel, ayak bilek kısmındaki bileğinden ters döndüğü görüldü.

Sosyal medyada da gündem olan olay, magazin gündeminde de oldukça çok konuşuldu. Eski manken ve oyuncu olan Sevda Demirel, bu olaylar sonrası merak edilerek araştırılan isimlerden biri oldu.

SEVDA DEMİREL KAÇ YAŞINDA?

90’lı yıllarda modellik ve oyunculuk yapan Sevda Demirel, dönemin popüler televizyon programlarına katılmış geniş kitlelerce tanınmıştır. Uzun yıllardır magazin gündeminin de yakından takip ettiği isimlerden biri olmuştur.

28 Nisan 1972 yılında dünyaya gelen Sevda Demirel, şimdilerde 54 yaşındadır. Yıllar içinde hem televizyon hem de magazin haberlerinde sıklıkla yer alan Sevda Demirel, kariyerinin dışında zaman zaman da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen kişilerden biri oluyor.

SEVDA DEMİREL NASIL ÜNLÜ OLDU?

Almanya’da lisede okurken basketbol takımında olan Sevda Demirel, vokalistlik yapmaya başlamasıyla adını duyurmaya başladı. Kamuoyunda yer alan haberlere göre, oynadığı filmler ve televizyon ekranlarına çıkmasıyla geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Türk magazin tarihinin en çok konuşulan isimlerinden biridir.