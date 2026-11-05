Sıla Özlem Önemli kimdir? Sıla Özlem Önemli kaç yaşında, mesleği nedir?

Oyuncu Sıla Özlem Önemli, meslektaşı Yılmaz Bayraktar ile hayatını birleştirdiğini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Çiftin 24 Eylül 2026'da gerçekleşen nikâh töreninden kareler kısa sürede ilgi görürken, Önemli'nin sanat eğitimi ve ekran yolculuğu da yeniden gündeme geldi. Ankara'da başlayan yaşamını oyunculuk alanında sürdürmeyi tercih eden genç isim, özellikle Beni Bırakma dizisindeki performansıyla tanınıyor. Peki, Sıla Özlem Önemli'nin kariyerinde hangi projeler bulunuyor? Eğitim hayatı nasıl şekillendi ve oyunculuk serüveni ne zaman başladı?

SILA ÖZLEM ÖNEMLİ KİMDİR?

Sıla Özlem Önemli, Türk oyuncu ve dansçıdır. Özellikle ATV ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde üstlendiği Zeynep karakteriyle tanınmaktadır.

14 Ağustos 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen oyuncu, sanat eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında aldı. Sahne Sanatları Oyunculuk ve Tiyatro Bölümünde eğitim gören Önemli, üniversite yıllarında sahne çalışmalarına da katıldı. Oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans alanında da deneyim kazanan Önemli, kariyerini sahne sanatları ve kamera önü oyunculuğu üzerine şekillendirdi.

SILA ÖZLEM ÖNEMLİ KAÇ YAŞINDA?

Sıla Özlem Önemli'nin doğum tarihi 14 Ağustos 1999 olarak biliniyor. Ankara doğumlu oyuncu, 5 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşta televizyon sektörüne adım atan Önemli, ilk dizi deneyimini 2018 yılında yaşadı. Henüz 19 yaşındayken Beni Bırakma dizisinin oyuncu kadrosuna katılan isim, bu projeyle televizyon izleyicilerinin karşısına çıktı.

SILA ÖZLEM ÖNEMLİ KİMİNLE EVLENDİ?

Sıla Özlem Önemli, kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Bayraktar ile evlendi. Bir süredir birliktelik yaşayan çift, 24 Eylül 2026 tarihinde sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi. Evliliklerini bir süre kamuoyuyla paylaşmayan oyuncu çifti, 5 Kasım 2026 tarihinde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla mutlu haberlerini duyurdu.

İstanbul'un tarihi sokaklarında ve Galata Köprüsü çevresinde fotoğraf çektiren ikili, nikâh karelerini takipçileriyle paylaştı. Sıla Özlem Önemli'nin sade beyaz elbisesiyle verdiği pozlar da sosyal medyada ilgi gördü. Çift, ortak paylaşımlarına, "Bir aile olalı epey zaman geçti ve artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi" notunu ekledi. Evlilik haberinin duyulmasının ardından hayranlarından ve sanat dünyasından çok sayıda tebrik mesajı geldi.

SILA ÖZLEM ÖNEMLİ'NİN EŞİ YILMAZ BAYRAKTAR KİMDİR?

Sıla Özlem Önemli'nin eşi Yılmaz Bayraktar da oyunculuk kariyeriyle tanınan isimler arasında bulunuyor. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol alan Bayraktar, Vatanım Sensin, Son Yaz, Bir Küçük Gün Işığı ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı. Oyunculuk kariyerini sürdüren Bayraktar, Sıla Özlem Önemli ile yaptığı evliliği sosyal medya üzerinden duyurarak özel hayatıyla da gündeme geldi.

SILA ÖZLEM ÖNEMLİ HANGİ DİZİDE OYNADI?

Sıla Özlem Önemli'nin bilinen televizyon projelerinden biri Beni Bırakma dizisidir. 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizide Zeynep karakterine hayat veren oyuncu, bu projeyle televizyon dünyasında tanınmaya başladı. Aşk, aile ilişkileri ve kişisel mücadeleleri konu alan yapım, günlük dizi formatında izleyiciyle buluştu. Dizinin oyuncu kadrosunda Emrah Akduman, Sude Doğar, Berkay Veli, Esengül Aypek ve Çağla Çukurova gibi isimler de yer aldı.

