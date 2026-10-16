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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:11

Soner Olgun evli mi? Soner Olgun’un kaç çocuğu var?

Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden sanatçının vefatı, müzik dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Olgun’un ölüm haberinin ardından özel hayatı da merak konusu oldu. Peki, Soner Olgun evli mi? Soner Olgun’un kaç çocuğu var?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Soner Olgun evli mi? Soner Olgun’un kaç çocuğu var?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:11

Türk müziğinde uzun yıllar boyunca sahne alan ve kendine özgü yorumuyla tanınan Soner Olgun’dan acı haber geldi. Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki sanatçının, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi. Olgun’un vefatının ardından hayranları, sanatçının müzik kariyerinin yanı sıra ailesi ve özel yaşamına ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki Soner Olgun evli mi? Soner Olgun’un kaç çocuğu var?

SONER OLGUN HAYATINI KAYBETTİ

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören sanatçının sağlık durumu, ekim ayının ilk haftasında ağırlaşmıştı. Yeniden hastaneye kaldırılan Olgun, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış ve entübe edilmişti. 16 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan haberlerde, sanatçının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Olgun’un vefat haberi, müzik dünyasında ve sanatçının dinleyicileri arasında üzüntüyle karşılandı.

Soner Olgun evli mi? Soner Olgun’un kaç çocuğu var?

SONER OLGUN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Soner Olgun, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Hastalığı nedeniyle tedavi gören sanatçının daha önce ameliyat olduğu, kemoterapi ve radyoterapi süreçlerinden geçtiği haberlerde yer aldı. Sanatçının sağlık durumu 2026 yılının ağustos ayının sonlarında kötüleşti. Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan Olgun, eylül ayının başında yoğun bakımda tedavi gördü. Bir süre sonra kendi isteğiyle evine dönen sanatçının tedavisi burada sürdürüldü.

Soner Olgun evli mi? Soner Olgun’un kaç çocuğu var?

SONER OLGUN EVLİ MİYDİ?

Soner Olgun, şarkıcı ve vokalist Özlem Koldaş ile evlilik yaptı. Yaklaşık 19 yıl süren evliliklerini sonlandıran çift, boşanmalarının ardından da iletişimlerini sürdürdü. Aynı müzik dünyasında yer alan Olgun ve Koldaş, evlilikleri boyunca sahne çalışmalarında ve çeşitli müzik projelerinde birlikte yer aldı. Ayrılıklarının ardından da aralarındaki dostluğun devam ettiği ve zaman zaman ortak çalışmalar yaptıkları aktarıldı. Özlem Koldaş, sanatçının hastalık sürecinde de yanında bulunan isimlerden biri oldu. Olgun’un sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarda onun durumunun kritik olduğunu belirtmiş ve sevenlerinden dua istemişti.

Soner Olgun evli mi? Soner Olgun’un kaç çocuğu var?

SONER OLGUN’UN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Soner Olgun’un aile hayatına ilişkin haberlerde iki kızından söz ediliyor. Eski eşi Özlem Koldaş ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızları, sanatçının hastalık sürecinde de gündeme geldi. Özlem Koldaş’ın daha önce yaptığı açıklamalarda kızlarının babalarının yanında bulunduğunu anlattığı aktarıldı. Sanatçının sağlık durumunun ağırlaştığı dönemde ailesinin desteğini aldığı haberlerde yer aldı.

Soner Olgun evli mi? Soner Olgun’un kaç çocuğu var?

SONER OLGUN’UN ESKİ EŞİ ÖZLEM KOLDAŞ KİMDİR?

Özlem Koldaş, şarkıcı ve vokalist olarak müzik dünyasında tanınıyor. Soner Olgun ile yaklaşık 19 yıl süren evliliği boyunca sanatçıyla hem özel hayatını hem de müzik çalışmalarını paylaştı. Evliliklerinin sona ermesinin ardından da Olgun ile iletişimini sürdüren Koldaş, sanatçının hastalığı sırasında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Olgun’un sağlık durumunun kritik olduğunu belirten Koldaş, bu süreçte sevenlerinden destek ve dua istemişti. 

Soner Olgun evli mi? Soner Olgun’un kaç çocuğu var?

SONER OLGUN KİMDİR?

Soner Olgun, 18 Haziran 1959’da ’nın ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olan sanatçı, yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Dramatik Yazarlık Bölümü’nde tamamladı.

Soner Olgun evli mi? Soner Olgun’un kaç çocuğu var?

Müzik kariyerinin yanı sıra yazarlık ve televizyon alanlarında da çalışmalar yapan Olgun, özellikle sahne performansları ve Türk halk müziğine getirdiği yorumlarla tanındı. 1992 yılında yayımladığı “Letafet” albümüyle müzik kariyerinde önemli bir adım atan sanatçı, ilerleyen yıllarda “Her Şey Değişmeli”, “İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi albümleriyle dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde konserler veren Olgun, müzikseverlerle kurduğu bağ ve sahne çalışmalarıyla tanındı. 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, geride müzik çalışmaları ve kendisini dinleyenlerin hafızasında yer eden eserlerini bıraktı.
 

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ETİKETLER
#muğla
#türk halk müziği
#Fethiye
#Soner Olgun
#Özlem Koldaş
#Biyografi
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