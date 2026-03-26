Ülker Kundakçı kimdir? Ülker Kundakçı kaç yaşında, aslen nereli?

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın yaşamını yitirmesinin ardından ailesi medyanın ilgi odağı haline geldi. Acılı aile, oğullarının ölümüne ilişkin açıklamalarda bulunurken olayın perde arkasına dair dikkat çeken iddialar ortaya koydu. Peki Ülker Kundakçı kimdir? Ülker Kundakçı kaç yaşında, aslen nereli?

Ülker Kundakçı kimdir? Ülker Kundakçı kaç yaşında, aslen nereli?
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 14:08
Futbolcu ’nın vefatının ardından ailesi medyanın odağına oturdu. Acılı aile, oğullarının ölümüne ilişkin açıklamalarda bulunurken, olayın perde arkasına dair çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın vefatının ardından ailesi, olayın perde arkasına dair çeşitli iddialarda bulunurken, soruşturma kapsamında bazı kişiler tutuklandı.
Anne Ülker Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu'nu olay günü bazı kişileri oraya bilerek getirmekle suçladı.
Baba Cemil Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun Kubilay'ın adıyla ilgili ifadelerini yalanladı ve Kubilay'ın Kalaycıoğlu ve Canbay ile aynı odada kalmadığını belirtti.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı; Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte 4 kişi tutuklandı.
Adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler arasında A.Ö. ve Zuhal Kalaycıoğlu bulunuyor.
Güvenlik kamerası kayıtlarına göre olayda uzun bir tartışma veya boğuşma yaşanmadığı, sadece kısa bir ateş etme anı kaydedildiği belirtildi.
Oğlunun kaybıyla sarsılan anne Ülker Kundakçı ve baba Cemil Kundakçı, soruşturma sürecinde basına açıklamalarda bulundu. Aile, olayın arkasında farklı gelişmeler olabileceğini öne sürerek, özellikle bazı kişilerin olay günü bir araya gelinmesinde rol oynadığını savundu.

ÜLKER KUNDAKÇI KİMDİR?

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi Ülker Kundakçı hakkında kamuoyuyla paylaşılmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Anne Ülker Kundakçı, doğrudan ’nu işaret ederek, “O kişileri oraya bilerek getirdi, engelleyebilirdi” ifadelerini kullandı.

Baba Cemil Kundakçı ise, oğullarının adıyla ilgili dile getirilen iddialara sert tepki göstererek, Kalaycıoğlu’nun ifadesinde yer alan “Kubilay’ı Canbay aracılığıyla tanıyordum, Canbay’ın ayak işlerini yapardı” sözlerini yalanladı. Aileye göre Kubilay, Kalaycıoğlu ve Canbay ile aynı odada kalmamış ve aralarında paylaşılan fotoğraflar da farklı bir ilişkiyi işaret ediyordu.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI OLAYINDA KİMLER TUTUKLANDI?

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı. Bunlardan B.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken; Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte M.R., H.C.A., M.K. ve E.T. tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, bu kişilerin tutuklanmasına karar verdi.

Adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler arasında A.Ö. ve Zuhal Kalaycıoğlu bulunuyor. Güvenlik ve adli kaynaklar, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü, güvenlik kamerası kayıtları ve bilirkişi incelemelerinin olayın tüm yönlerini ortaya koymak için kullanıldığını belirtiyor.

CİNAYETİN PERDE ARKASI

Güvenlik kamerası kayıtları, olayın detaylarını en net şekilde gözler önüne seriyor. Görüntülerde uzun bir tartışma ya da boğuşma yer almıyor; sadece kısa bir ateş etme olayı kaydedilmiş. Bu kayıtlar, soruşturmanın suç ve saldırı dinamiklerini doğru değerlendirmesinde kritik delil olarak kabul ediliyor.

Olay sonrası medyaya yansıyan yeni görüntülerde ise rapçi Vahap Canbay’ın olay yerinde panik ve dua ederken çekilen anları görülüyor.

