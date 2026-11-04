TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın yarışmacıları mutfaktaki hünerlerini sergilemeye hazırlanıyor. Haftanın dikkat çeken isimlerinden Ayça Bektaş da izleyicilerin ilgisini çekti. Yarışmadaki performansının yanı sıra özel hayatı ve yaşam öyküsüyle merak edilen Ayça hakkında, "Yemekteyiz Ayça kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" soruları gündeme geldi.

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HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Ayça kimdir? Ayça Bektaş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 2-6 Kasım haftasında yarışan Ayça Bektaş, izleyicilerin dikkatini çekerek hayatı ve mesleğiyle merak konusu oldu. Aksaraylı olan Ayça Bektaş 27 yaşındadır. Mesleği aşçılık olan Bektaş'ın, bazı haberlerde protez tırnak uzmanlığı yaptığı da aktarılmaktadır. Uzak Doğu kültürüne ve hayvanlara ilgi duymaktadır. Yarışmacı, 250 bin TL'lik büyük ödülü kazanması durumunda özellikle Dubai'ye giderek uzun bir tatile çıkmayı hedeflemektedir.

YEMEKTEYİZ AYÇA BEKTAŞ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2-6 Kasım haftasında yarışan isimlerden biri olan Ayça Bektaş, 27 yaşında. Aşçılık yapan Bektaş, mutfak deneyimini yarışmada sergilemeye hazırlanıyor. Uzak Doğu kültürüne ve hayvanlara ilgi duyan yarışmacı, kendine güvenen tavırlarıyla dikkat çekiyor.

YEMEKTEYİZ AYÇA BEKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Yemekteyiz yarışmacısı Ayça Bektaş 27 yaşında. Genç yarışmacı, mutfaktaki deneyimini rakiplerine karşı ortaya koyarak haftanın birincisi olmak istiyor.

YEMEKTEYİZ AYÇA BEKTAŞ NERELİ?

Ayça Bektaş'ın Aksaraylı olduğu belirtiliyor. Yarışmaya katılan Bektaş, farklı ilgi alanları ve aşçılık deneyimiyle haftanın merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

YEMEKTEYİZ AYÇA BEKTAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Ayça Bektaş aşçı olarak çalışıyor. Bazı haberlerde protez tırnak uzmanlığı da yaptığı aktarılıyor. Mutfak alanındaki mesleki deneyimini Yemekteyiz'de gösterecek olan yarışmacı, hazırlayacağı menüyle rakiplerinden yüksek puan almayı hedefliyor.

AYÇA BEKTAŞ 250 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ KAZANIRSA NE YAPACAK?

Yarışmanın büyük ödülü olan 250 bin TL'yi kazanması hâlinde Ayça Bektaş'ın planı tatil yapmak. Özellikle Dubai'ye gitmek istediğini belirten yarışmacı, ödülü kazanması durumunda uzun bir tatile çıkmayı hedefliyor.