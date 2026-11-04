Yemekteyiz Ayça kimdir? Ayça Bektaş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

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İstanbul
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın yarışmacıları mutfaktaki hünerlerini sergilemeye hazırlanıyor. Haftanın dikkat çeken isimlerinden Ayça Bektaş da izleyicilerin ilgisini çekti. Yarışmadaki performansının yanı sıra özel hayatı ve yaşam öyküsüyle merak edilen Ayça hakkında, "Yemekteyiz Ayça kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" soruları gündeme geldi.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2-6 Kasım haftasında yarışan isimlerden biri olan Ayça Bektaş, 27 yaşında. Aşçılık yapan Bektaş, mutfak deneyimini yarışmada sergilemeye hazırlanıyor. Uzak Doğu kültürüne ve hayvanlara ilgi duyan yarışmacı, kendine güvenen tavırlarıyla dikkat çekiyor.
Yemekteyiz yarışmacısı Ayça Bektaş 27 yaşında. Genç yarışmacı, mutfaktaki deneyimini rakiplerine karşı ortaya koyarak haftanın birincisi olmak istiyor.
Ayça Bektaş'ın Aksaraylı olduğu belirtiliyor. Yarışmaya katılan Bektaş, farklı ilgi alanları ve aşçılık deneyimiyle haftanın merak edilen isimleri arasında yer alıyor.
Ayça Bektaş aşçı olarak çalışıyor. Bazı haberlerde protez tırnak uzmanlığı da yaptığı aktarılıyor. Mutfak alanındaki mesleki deneyimini Yemekteyiz'de gösterecek olan yarışmacı, hazırlayacağı menüyle rakiplerinden yüksek puan almayı hedefliyor.
Yarışmanın büyük ödülü olan 250 bin TL'yi kazanması hâlinde Ayça Bektaş'ın planı tatil yapmak. Özellikle Dubai'ye gitmek istediğini belirten yarışmacı, ödülü kazanması durumunda uzun bir tatile çıkmayı hedefliyor.