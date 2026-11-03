TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın rekabeti sürüyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların büyük ödül için mücadele ettiği programda Gülten Hanım da dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmacının özel hayatı ve biyografisine ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Gülten kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi ve ne iş yapıyor?

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HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Gülten kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor? TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan Gülten Hanım'ın biyografisi ve özel hayatına dair detaylar izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Gülten Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Kasım 2026 haftasında büyük ödül için yarışmaktadır. Gülten Hanım'ın yaşı, doğum tarihi veya doğum yılı hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Yarışmacının memleketi ve hangi şehirden olduğuna dair henüz kesin bir bilgi paylaşılmamıştır. Gülten Hanım'ın evli olup olmadığı veya çocuk sahibi olup olmadığına dair doğrulanmış bir açıklama yoktur. Yarışmacının mesleği ve çalışma hayatına ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

YEMEKTEYİZ GÜLTEN KİMDİR?

Gülten Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Kasım 2026 haftasında yarışan isimlerden biri. Haftanın kadın yarışmacıları arasında yer alan Gülten, rakipleriyle birlikte büyük ödül için mücadele ediyor. Yarışmacının hayatına ilişkin ayrıntılar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.

YEMEKTEYİZ GÜLTEN KAÇ YAŞINDA?

Yemekteyiz yarışmacısı Gülten Hanım'ın yaşı henüz açıklanmadı. Doğum tarihi veya doğum yılına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

YEMEKTEYİZ GÜLTEN NERELİ?

Gülten Hanım'ın memleketi hakkında da henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı. Yarışmacının hangi şehirden olduğu, izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

YEMEKTEYİZ GÜLTEN EVLİ Mİ?

Gülten Hanım'ın medeni durumuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Yarışmacının evli olup olmadığı veya çocuk sahibi olup olmadığı konusunda kesin bilgi paylaşmak mümkün değil.

YEMEKTEYİZ GÜLTEN NE İŞ YAPIYOR?

Gülten Hanım'ın mesleği hakkında da kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının çalışma hayatına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.