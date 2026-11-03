Yemekteyiz Gülten kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor?

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TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın rekabeti sürüyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların büyük ödül için mücadele ettiği programda Gülten Hanım da dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmacının özel hayatı ve biyografisine ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Gülten kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi ve ne iş yapıyor?
Gülten Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Kasım 2026 haftasında yarışan isimlerden biri. Haftanın kadın yarışmacıları arasında yer alan Gülten, rakipleriyle birlikte büyük ödül için mücadele ediyor. Yarışmacının hayatına ilişkin ayrıntılar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.
Yemekteyiz yarışmacısı Gülten Hanım'ın yaşı henüz açıklanmadı. Doğum tarihi veya doğum yılına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
Gülten Hanım'ın memleketi hakkında da henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı. Yarışmacının hangi şehirden olduğu, izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Gülten Hanım'ın medeni durumuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Yarışmacının evli olup olmadığı veya çocuk sahibi olup olmadığı konusunda kesin bilgi paylaşmak mümkün değil.
Gülten Hanım'ın mesleği hakkında da kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının çalışma hayatına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.