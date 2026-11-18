TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 16-20 Kasım haftasında yarışan Görkem Taşar, daha ilk günden yaptığı yorumlarla izleyicilerin dikkatini çekti. Özellikle rakibi Yakup'un hazırladığı yemeklere yönelik eleştirileriyle konuşulan yarışmacı, sosyal medyada da gündem oldu. Yarışmadaki tavırları merak edilen Görkem Bey'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Yemekteyiz Görkem kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi ve ne iş yapıyor?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Görkem kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Görkem Bey kaç yaşında, nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-20 Kasım haftasında yarışan Görkem Taşar, rakiplerine yaptığı eleştiriler ve iddialı tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekerek hayatı araştırılan isimlerden biri oldu. Görkem Taşar 30 yaşındadır ve aslen Diyarbakırlıdır. Mesleği gayrimenkul danışmanlığı olan Taşar, emlak sektöründe çalışmaktadır. Evli olan yarışmacının yaklaşık üç aylık evli olduğu belirtilmektedir. Haftanın ilk gününde rakibi Yakup Kaya'nın hazırladığı yemeklere getirdiği eleştirilerle sosyal medyada gündem olmuştur.

YEMEKTEYİZ GÖRKEM TAŞAR KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 16-20 Kasım 2026 haftasında yarışan Görkem Taşar, 30 yaşında ve aslen Diyarbakırlı. Yarışmada rakiplerinin yemeklerine yönelik yaptığı yorumlarla dikkat çeken Taşar, daha ilk günden izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Haftanın ilk gününde Yakup Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen yemekte yaptığı eleştirilerle öne çıkan Görkem Bey, yarışmadaki iddialı tavrıyla sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

YEMEKTEYİZ GÖRKEM KAÇ YAŞINDA?

Görkem Taşar 30 yaşında. Yarışmadaki iddialı tavırları ve rakiplerinin yemeklerine yönelik eleştirileriyle izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu.

YEMEKTEYİZ GÖRKEM TAŞAR NE İŞ YAPIYOR?

Görkem Taşar, mesleğini gayrimenkul danışmanı olarak sürdürüyor. Emlak sektöründe çalışan yarışmacı, iş hayatının yanı sıra Yemekteyiz'de de kendisini göstermeye hazırlanıyor. Yarışmada yemeklere ilişkin yaptığı değerlendirmelerle dikkat çeken Taşar'ın mutfaktaki performansı ve kendi ev sahipliği gününde hazırlayacağı menü de merak ediliyor.

YEMEKTEYİZ GÖRKEM EVLİ Mİ?

Görkem Taşar evli. Yarışmacının yaklaşık üç aylık evli olduğu belirtiliyor. Ancak eşinin kimliği ve özel hayatına ilişkin diğer ayrıntılar hakkında kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de rakiplerine yönelik yorumları ve masada yaşanan diyaloglarla dikkatleri üzerine çeken Görkem Taşar, izleyicilerin araştırdığı isimler arasına girdi. 30 yaşındaki yarışmacının mesleği, memleketi ve evliliği hakkındaki ayrıntılar merak konusu oldu. Yarışmanın ilerleyen günlerinde Görkem Taşar'ın mutfaktaki performansının ve rakipleriyle yaşayacağı diyalogların nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak ediliyor.