Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 16-20 Kasım haftasında yarışan Görkem Taşar, daha ilk günden yaptığı yorumlarla izleyicilerin dikkatini çekti. Özellikle rakibi Yakup'un hazırladığı yemeklere yönelik eleştirileriyle konuşulan yarışmacı, sosyal medyada da gündem oldu. Yarışmadaki tavırları merak edilen Görkem Bey'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Yemekteyiz Görkem kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi ve ne iş yapıyor?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 16-20 Kasım 2026 haftasında yarışan Görkem Taşar, 30 yaşında ve aslen Diyarbakırlı. Yarışmada rakiplerinin yemeklerine yönelik yaptığı yorumlarla dikkat çeken Taşar, daha ilk günden izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Haftanın ilk gününde Yakup Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen yemekte yaptığı eleştirilerle öne çıkan Görkem Bey, yarışmadaki iddialı tavrıyla sosyal medyada da konuşulmaya başladı.
Görkem Taşar 30 yaşında. Yarışmadaki iddialı tavırları ve rakiplerinin yemeklerine yönelik eleştirileriyle izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu.
Görkem Taşar, mesleğini gayrimenkul danışmanı olarak sürdürüyor. Emlak sektöründe çalışan yarışmacı, iş hayatının yanı sıra Yemekteyiz'de de kendisini göstermeye hazırlanıyor. Yarışmada yemeklere ilişkin yaptığı değerlendirmelerle dikkat çeken Taşar'ın mutfaktaki performansı ve kendi ev sahipliği gününde hazırlayacağı menü de merak ediliyor.
Görkem Taşar evli. Yarışmacının yaklaşık üç aylık evli olduğu belirtiliyor. Ancak eşinin kimliği ve özel hayatına ilişkin diğer ayrıntılar hakkında kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de rakiplerine yönelik yorumları ve masada yaşanan diyaloglarla dikkatleri üzerine çeken Görkem Taşar, izleyicilerin araştırdığı isimler arasına girdi. 30 yaşındaki yarışmacının mesleği, memleketi ve evliliği hakkındaki ayrıntılar merak konusu oldu. Yarışmanın ilerleyen günlerinde Görkem Taşar'ın mutfaktaki performansının ve rakipleriyle yaşayacağı diyalogların nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak ediliyor.