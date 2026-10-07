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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:57

Yemekteyiz Murat Kılınç kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Yemekteyiz’in 5-9 Ekim 2026 haftasında yarışan Murat Kılınç, hazırladığı yemekler ve yarışmadaki performansıyla dikkat çekti. Haftanın üçüncü gününde rakiplerinin karşısına çıkacak olan Murat Kılınç’ın hayatına ilişkin detaylar da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yemekteyiz Murat kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yemekteyiz Murat Kılınç kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:57

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 5-9 Ekim 2026 haftasında yarışan Murat Kılınç, hazırladığı yemekler ve yarışmadaki performansıyla dikkat çekti. Haftanın üçüncü gününde rakiplerinin karşısına çıkacak olan Murat Kılınç’ın kim olduğu, yaşı, memleketi ve mesleği de merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz Murat kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacıyla ilgili merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Murat Kılınç kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 5-9 Ekim 2026 haftasında yarışan Murat Kılınç, performansı ve hayatına dair detaylarla izleyicilerin dikkatini çekti.
Murat Kılınç, 32 yaşında, bir çocuk babası ve Kayserilidir.
Yarışmacı haftanın üçüncü gününde rakiplerinin karşısına çıkacaktır.
Mesleği fitness eğitmenliği olan Kılınç, uzaktan eğitim de vermektedir.
Sosyal medya hesabında antrenman, spor ve beslenme üzerine içerikler paylaşmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ MURAT KILINÇ KİMDİR?

Murat Kılınç, Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 5-9 Ekim 2026 haftasında yarışan isimlerinden biri oldu. ve egzersiz alanına ilgisiyle dikkat çeken Kılınç, sosyal medya hesabında antrenman ve beslenme üzerine içerikler paylaşıyor. Yarışmadaki performansıyla da izleyicilerin dikkatini çeken Murat Kılınç’ın yaşı, memleketi ve mesleği merak ediliyor.

Yemekteyiz Murat Kılınç kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ MURAT KILINÇ KAÇ YAŞINDA?

Murat Kılınç’ın 32 yaşında olduğu ve bir çocuk babası olduğu bilgisi yer alıyor. Kılınç’ın Kayserili olduğu ve fitness eğitmeni olarak çalıştığı da belirtiliyor.

Yemekteyiz Murat Kılınç kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ MURAT KILINÇ NERELİ?

Murat Kılınç’ın Kayserili olduğu belirtiliyor. Spor ve egzersiz alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Kılınç, sosyal medya hesabında da ağırlıklı olarak antrenman, beslenme ve fitness içeriklerine yer veriyor. Yarışmaya katılmasıyla birlikte özel hayatı ve kariyeri de izleyiciler tarafından araştırılmaya başlanan Murat Kılınç’ın kökenli olduğu bilgisi öne çıkıyor.

Yemekteyiz Murat Kılınç kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ MURAT KILINÇ NE İŞ YAPIYOR?

Murat Kılınç, spor ve egzersiz alanında çalışmalar yapan bir fitness eğitmeni olarak öne çıkıyor. Sosyal medya hesabında antrenman, spor ve beslenme üzerine içerikler paylaşan Kılınç, takipçilerine egzersiz ve beslenme konusunda da bilgiler aktarıyor. Profilinde yer alan bilgilere göre uzaktan eğitim de veren Kılınç, spor alanındaki çalışmalarını sosyal medya üzerinden de sürdürüyor.

Yemekteyiz Murat Kılınç kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Spor ve egzersiz alanındaki çalışmalarıyla tanınan Murat Kılınç, Yemekteyiz yarışmasında mutfaktaki hünerlerini de sergiliyor. Özel hayatı ve kariyeriyle merak edilen yarışmacının, programdaki performansıyla haftanın dikkat çeken isimleri arasında yer alması bekleniyor. Murat Kılınç’ın yarışmadaki performansı ve alacağı puanlar ise izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

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#kayseri
#zuhal topal'la yemekteyiz
#spor
#Murat Kılınç
#Fitness Eğitmeni
#Biyografi
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