Yeraltı dizisinde Azize karakteri kimdir? Sevil Akı Saner hangi dizilerde oynadı?

“Yeraltı” dizisinde Azize karakterinin racon kestiği sahne sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizide, güçlü tavrı ve sert çıkışlarıyla dikkat çeken karakterlerden biri de Azize olarak öne çıktı. Dizide Azize karakterini deneyimli oyuncu Sevil Akı Saner oynuyor.

Yayınlanan sahnenin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından izleyiciler karakteri ve oyuncuyu merak etmeye başladı. Peki, Yeraltı dizisinde Azize karakteri kimdir? Sevil Akı Saner hangi dizilerde rol aldı? İşte merak edilenler…



YERALTI DİZİSİNDE AZİZE KARAKTERİ KİMDİR?

Azize, hikâyenin sert ve karmaşık dünyasında güçlü duruşuyla öne çıkan karakterler arasında yer alıyor. Yeraltı dünyasının dengeleri içinde söz sahibi olan Azize, stratejik hamleleri ve geçmişten gelen bağlantılarıyla olayların seyrini etkileyen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Karakterin ilerleyen bölümlerde hikâyenin merkezindeki rolünü daha da artırması bekleniyor.

SEVİL AKI SANER KİMDİR?

Başarılı oyuncu Sevil Akı Saner, 9 Eylül 1971’de Erzurum’da dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Saner, daha sonra sanat alanına yönelerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Tiyatro sahnesinde uzun yıllar aktif şekilde yer alan oyuncu; İstanbul Devlet Tiyatrosu, Ortaoyuncular ve İstanbul Şehir Tiyatroları gibi önemli kurumlarda sahneye çıktı. Tiyatrodaki deneyimini televizyon projelerine de taşıyan Saner, farklı karakterlere hayat vererek geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

SEVİL AKI SANER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kariyeri boyunca birçok televizyon projesinde rol alan Sevil Akı Saner, farklı yapımlarda oynadığı karakterlerle izleyicinin karşısına çıktı. Yer aldığı bazı diziler şöyle sıralanıyor:

Yeraltı

İlk ve Son

Kuruluş Osman

Ben Bu Cihana Sığmazam

Destan

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Tatlı Hayat

Gurbetçiler

Benim Annem Bir Melek

Televizyon dizilerinin yanı sıra tiyatro sahnesindeki performanslarıyla da tanınan oyuncu, farklı projelerdeki karakterleriyle kariyerini sürdürmeye devam ediyor.



