 Trump'ı vuran Thomas Crooks'un otomobilinden bomba çıktı! Her detay inceleniyor

15 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 09:35

Trump saldırısı sonrası dolar güçlendi, uzmanlar iki para birimi için uyardı

Trump saldırısı sonrası dolar güçlendi, uzmanlar iki para birimi için uyardı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminden sonra başlatılan soruşturma sürerken önemli bulgulara ulaşıldı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Gizli Servis'in birlikte yürüttüğü soruşturmaların yanında Amerikan Senatosu İç Güvenlik Komitesi de suikast girişiminde güvenlik açığı olup olmadığına yönelik soruşturma başlattı.

TÜFEĞİ BABASI ALMIŞ

Olayın hemen ardından vurularak öldürülen 20 yaşındaki suikastçı Thomas Matthew Crooks'un Pensilvanya eyaletinde düzenlenen mitingdeki saldırıyı tek başına düzenlediği netleşirken kurşunların ise AR-15 tipi yarı otomatik tüfekten ateşlendiği belirlendi. Daha önce ABD'de birçok kitlesel saldırıda kullanılan tüfeği saldırganın babası tarafından ruhsatlı olarak satın alındığı belirlendi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Crooks'un akıl sağlığında bir olumsuzluğa ilişkin herhangi bir kayıt bulunmazken otomobilinde yapılan aramada ise patlayıcı madde bulundu. "İlkel" olarak tanımlanan patlayıcılar incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Pensilvanya eyaletindeki kayıtlara göre saldırgan Crooks bir Cumhuriyetçi. Ancak daha önce Demokrat politikacılar için para toplayan ActBlue'ya 15 dolar bağış yaptığı da ortaya çıktı.

Aynı zamanda saldırıyı düzenlediği Butler kentine 80 kilometre uzaklıktaki Jefferson Hills'te bir silah kulübünün üyesi olduğu açıklandı.



