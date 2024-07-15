Trump'ı vuran Thomas Crooks'un otomobilinden bomba çıktı! Her detay inceleniyor
Donald Trump'a suikast girişiminden sonra başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşılmaya devam ediyor. 20 yaşındaki suikastçı Thomas Matthew Crooks'un bir silah kulübünün üyesi olduğu belirlenirken, zanlının aracında yapılan aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Suikastın nedeni ise hâlâ bir sır!..
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminden sonra başlatılan soruşturma sürerken önemli bulgulara ulaşıldı.
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Gizli Servis'in birlikte yürüttüğü soruşturmaların yanında Amerikan Senatosu İç Güvenlik Komitesi de suikast girişiminde güvenlik açığı olup olmadığına yönelik soruşturma başlattı.
TÜFEĞİ BABASI ALMIŞ
Olayın hemen ardından vurularak öldürülen 20 yaşındaki suikastçı Thomas Matthew Crooks'un Pensilvanya eyaletinde düzenlenen mitingdeki saldırıyı tek başına düzenlediği netleşirken kurşunların ise AR-15 tipi yarı otomatik tüfekten ateşlendiği belirlendi. Daha önce ABD'de birçok kitlesel saldırıda kullanılan tüfeği saldırganın babası tarafından ruhsatlı olarak satın alındığı belirlendi.
AKIL SAĞLIĞI YERİNDE
Crooks'un akıl sağlığında bir olumsuzluğa ilişkin herhangi bir kayıt bulunmazken otomobilinde yapılan aramada ise patlayıcı madde bulundu. "İlkel" olarak tanımlanan patlayıcılar incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.
Pensilvanya eyaletindeki kayıtlara göre saldırgan Crooks bir Cumhuriyetçi. Ancak daha önce Demokrat politikacılar için para toplayan ActBlue'ya 15 dolar bağış yaptığı da ortaya çıktı.
Aynı zamanda saldırıyı düzenlediği Butler kentine 80 kilometre uzaklıktaki Jefferson Hills'te bir silah kulübünün üyesi olduğu açıklandı.