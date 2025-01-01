2024 yılından 2025 yılına devredenler! Yeni yılda Türkiye'de ve dünyada yaşanması beklenen gelişmeler

01 Ocak 2025 11:23 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 12:32

2024 yılı geride kalırken birçok gelişme 2025 yılına kaldı. Suriye'nin geleceği, Türkiye'nin dış ilişkileri, İsrail ve Gazze arasındaki savaş, gölge cepheler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulması için atılması beklenen adımlar, ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın kararları, Türkiye'de tamamlanacak olan en büyük sosyal konut projesi, altın ve Bitcoin savaşı, dünyanın küresel ısınmayla mücadelesi, yapay zeka devrimi gibi birçok konu 2025 yılının merak edilenleri arasındaki yerini aldı. İşte yeni yılda dünyada yaşanması öngörülen gelişmeler...

'Yok artık! Bu kadar da olmaz' dedirten olaylar 2024 yılında yaşandı! İşte tuhaf haberler

'Yok artık! Bu kadar da olmaz' dedirten olaylar 2024 yılında yaşandı! İşte tuhaf haberler

2024 yılında dünyanın iki farklı yüzü ön plana çıktı. Dünyanın bir kısmı savaş içinde bir kısmı ise barış içinde yaşarken birtakım gelişmeler ise 2025 yılına devretti. Yılın son ayında Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi, Türkiye'nin Orta Doğu'daki yeni rolü, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın koltuğa oturmasının ardından alacağı kararlar, Rusya-Ukrayna ve İsrail-Gazze savaşları, bölgedeki gölge savaşlar...

2025 yılında ekonomiden topluma, teknolojiden küresel ısınmaya ve spora kadar da birçok olay yılın gündemini belirleyecek. İşte Türkiye'de ve dünyada 2025 yılında olması beklenen gelişmeler...

YENİ SURİYE NASIL ŞEKİLLENECEK?

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimi yıkıldı. 2024 yılının son aylarında gerçekleşen bu gelişme, 2025 yılında yeni bir Suriye'nin doğmasını sağlayacak. Beşar Esad'ı deviren Heyet Tahrir Eş-Şam örgütü (HTŞ), yeni bir hükümet için ilk adımlarını attı. Bu süreçte ABD ve Rusya'nın askeri varlığı merak konusu olurken Türkiye terörle mücadelesine devam edecek.

HTŞ yönetiminin ise Birleşmiş Milletler’in terör örgütleri listesinden çıkarılması ve Avrupa Birliği’nin Suriye’ye uygulanan yaptırımları kaldırması bekleniyor. Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara her fırsatta dünyaya bu mesajı veriyor.

DONALD TRUMP ABD BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURACAK

2024 yılı seçim kampanyaları boyunca Rusya-Ukrayna savaşını 24 saat içinde bitirebileceğini öne süren Donald Trump, 20 Ocak'ta ikinci kez başkanlık koltuğuna oturacak. Tecrübeli bir başkan olarak Trump'ın alacağı yeni kararlar merak konusu.

SAVAŞLAR SON BULACAK MI?

Rusya-Ukrayna

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi, 2025 yılında 4. yılına girecek. Rusya hala Ukrayna topraklarının % 18’ini kontrol ediyor. ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'yı müzakere masasına oturmaya ikna etmesi bekleniyor.

İsrail-Gazze

2023 yılında 7 Ekim saldırılarıyla başlayan İsrail katliamı bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Joe Biden yönetimindeki ABD, şimdiye kadar İsrail'e desteğini kesmedi. 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın 'İsrail'e karşı tavrı ne olacak?' henüz belirsizliğini koruyor.

ALMANYA'DA KRİTİK SEÇİM

Almanya'da 23 Şubat'ta erken genel seçim yapılacak. İlk kez dört şansölye adayı yarışırken, CDU/CSU’dan Friedrich Merz, SPD’den Olaf Scholz, Yeşiller’den Robert Habeck ve AfD’den Alice Weidel başbakanlık için mücadele edecek. Seçimlere dair tartışmalar ise 2024 yılında başladı. Elon Musk'ın aşırı sağcı parti AfD'ye verdiği destek, Başbakan Olaf Scholz'u kızdırdı.

ABD VE IRAK ARASINDA YENİ İŞBİRLİĞİ

ABD ve Irak, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak'taki görevinin Eylül 2025'te sona ereceğini, bununla birlikte iki ülke arasında yeni bir güvenlik işbirliği sürecinin başlayacağını bildirdi.

FRANSA'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ, ERKEN SEÇİM KRİZİ

Fransa, 1962'den bu yana ilk kez bir hükümetin güven oylamasıyla düşmesiyle siyasi belirsizlik yaşamaya başlamıştı. Fransa’da anayasal düzenlemeler nedeniyle 2025 Temmuz ayından önce erken genel seçim yapılması mümkün değil. Bu durum, siyasi krizin çözümünün mevcut parlamento ve Cumhurbaşkanlığı arasında bulunmasını zorunlu kılsa da Temmuz'dan sonra erken seçim talebinin meclise gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARINI AĞIRLAYACAK

Türkiye, 2025 NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı ve sonrasında düzenlenecek NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ'NDE TARİHİ ADIM

Mersin’de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) 2025'te önemli bir aşama daha kaydedilmesi bekleniyor. Santralin birinci reaktöründen 2025 yılında deneme üretiminin başlaması planlanıyor.

İSTANBUL'DA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TOPLANTISI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı 20-21 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. Türkiye, bu toplantıyla İslam dünyasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ

Kira ve konut fiyatlarının yüksek olduğu büyük şehirlerde dar gelirliler için 2025’te 100 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olmaya hazırlanan şehirlerin detayları ise yıl içerisinde açıklanacak.

DÜNYA NÜFUSU 8.5 MİLYARI AŞACAK

Birleşmiş Milletler, 2025’te dünya nüfusunun 8.5 milyar seviyesini geçeceğini tahmin ediyor. Bu artış, özellikle gıda ve su kaynakları üzerinde baskı oluşturacak.

2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI

15 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek bu turnuva, dünyanın önde gelen futbol kulüplerini bir araya getirecek. Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak. Dörderli 8 gruba ayrılan takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.

COP30 BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI

Kritik konferans, ülkelerin karbon salınımını azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik eylemleri müzakere etmeleri için bir araya geleceği bir platform olmasının yanı sıra, pek çok ülkenin liderini bir araya getirmesi ve önemli siyasi mesajların paylaşılması açısından da gözlerin üzerinde olacağı bir etkinlik olacak.

DÜNYA ATLETİZM ŞAMPİYONASI

İlk olarak 1983 yılında Helsinki'de yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası, her iki yılda bir düzenlenen, Atletizm sporunda Olimpiyat Oyunları'ndan sonra en prestijli yarışma olan organizasyon olarak ön plana çıkıyor. Japonya'nın Tokyo kentinde gerçekleştirilecek bu etkinlik, atletizm dünyasının en önemli yarışmalarından biri.

2025 ÖZEL OLİMPİYATLAR DÜNYA KIŞ OYUNLARI

İtalya'nın Torino kentinde gerçekleştirilecek bu etkinlik, özel sporcuların yeteneklerini sergileyeceği bir platform sunacak. 8-15 Mart'ta gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte, İtalya'nın Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunlarına ilk kez ev sahipliği yapması beklenirken; Türkiye ampute milli takımlarından da büyük başarılar bekleniyor.

6 GEZEGEN AYNI ANDA GÖRÜNECEK

Ocak 2025’te büyülü bir astronomik olay gerçekleşecek: Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, aynı anda gece gökyüzünde hizalanacak. Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek.

KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜME GERİLEYEBİLİR

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), 2025 yılında küresel ekonomik büyümenin yüzde 2.7’ye düşeceğini öngördü. Raporda, ticaret politikaları, mali önlemler ve jeopolitik risklerin etkili olduğu belirtilirken, gelişmekte olan piyasalarda büyüme oranının yüzde 3.8'e gerileyeceği tahmin ediliyor.

ALTIN VE BITCOIN'İN SAVAŞI

2025 yılı için altın ve Bitcoin arasında kıyasıya bir mücadele olması bekleniyor.