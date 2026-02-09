Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
ABD Başkanı Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından olan Super Bowl'daki devre arası gösterisi Başkan Trump'ın tepkisini çekti. Gösteriyi berbat bulan Trump dansları iğrenç buldu.

ABD Başkanı Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
AA
09.02.2026
09.02.2026
Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl heyecanı yaşandı. ABD Başkanı maçın devre arasındaki gösterileri hedef aldı.

ABD Başkanı Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki

Trump bu tarzın Amerikan değerlerini yansıtmadığını savunarak, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri." dedi.

ABD Başkanı Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki

TRUMP SUPER BOWL'U HEDEF ALDI

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, NFL yöneticilerini ve organizatörleri hedef aldı.

ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan ve bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Super Bowl maçının devre arasındaki şovu beğenmediğini kaydeden Trump, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki

"ÜLKEMİZE TOKAT ATTI"

Gösteri için, "Amerika'nın büyüklüğüne hakaret niteliğinde" yorumunu yapan Trump, şovun ABD'nin değerlerini yansıtmadığını savundu.

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny'nin söylediği şarkıları "kimsenin anlamadığını" belirten ABD Başkanı Trump, "Danslar iğrençti, özellikle de ABD'nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen küçük çocuklar için. Bu gösteri, her gün yeni rekorlar kıran ülkemize tokat atmaktan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

