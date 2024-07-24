ABD Kongresi'nde Yahudilerden Netanyahu protestosu: Soykırımı durdurun!

24 Temmuz 2024 00:35 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 00:36

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'nde toplanan yüzlerce Yahudi, Kongre'ye hitap etmek üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı protesto düzenledi ve Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

“ÖZGÜR FİLİSTİN”

ABD Kongre binasında bir araya gelen yüzlerce Yahudi aktivist, Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Yere serdikleri üzerinde "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlarla Gazze'de ateşkes taleplerini ifade eden göstericiler, "Gazze yaşasın", "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar attı.

“ACİL ATEŞKES” ÇAĞRISI

İsrail'in silahlandırılmasının durdurulması isteğini içeren pankartlar da açan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde sloganlar attı ve acil ateşkes çağrısında bulundu. 24 Temmuz Çarşamba günü Kongre'nin ortak oturumuna hitap edecek Netanyahu aleyhinde Washington'da gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

GAZZE'DE UNICEF ARACINA ATEŞ AÇILDI

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, Gazze Şeridi’ndeki Vadi Gazze Kontrol Noktası’nda UNICEF’e ait iki araca ateş açıldığını bildirdi. Gazze Şeridi’nde insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’ndeki Vadi Gazze Kontrol Noktası’nda UNICEF’e ait iki araca ateş açıldığını bildirerek, araçların açıkça BM'ye ait olduklarına dair üzerlerinde işaret bulunduğunu vurguladı. Araçlarda biri bebek 5 çocuğun bulunduğunu aktaran Khodr, araçların çocukları babalarıyla bir araya getirmek üzere yolda olduğunu ifade etti. Bir araca üç kurşunun isabet ettiğini aktaran Khodr, “Ancak neyse ki herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ekip göreve devam ederek, çocukları güvenli bir şekilde teslim etmeyi başardı” dedi.

Khodr, “Bu, son 12 hafta içinde insani yardım görevindeki UNICEF araçlarının karıştığı ikinci silahlı saldırı olayıdır ve her iki olayda da sonuçlar hem ekiplerimiz hem de hizmet ettikleri çocuklar için ağır olabilirdi. İnsani yardım çalışanlarının Uluslararası İnsancıl Hukuk kapsamında korunduğunu ve hedef alınmaması gerektiğini kuvvetle yineliyoruz. Gazze'deki insanların ve çocukların çaresizce ihtiyaç duydukları hayat kurtarıcı yardımı sağlamak için operasyonlarımız kolaylaştırılmalı ve korunmalıdır” dedi.