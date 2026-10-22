ABD Körfez ülkelerindeki personelini tahliye kararı mı aldı? Bölgeyi tedirgin eden iddiaya açıklama var

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İstanbul
ABD'nin Orta Doğu'daki Körfez ülkelerinde görev yapan bazı personel ve aile üyeleri için ülke dışına çıkış emri vermeye hazırlandığı yönünde haberler, bölgede yeni bir çatışma riskini ortaya çıkardı ve Orta Doğu ülkelerini tedirgin etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, konuyla ilgili açıklama yaparak söz konusu haberlerin doğru olmadığını, bu durumun sadece Suudi Arabistan'daki diplomatik misyon çalışanları için geçerli olduğunu belirtti.
Pigott, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "Bu bilgi doğru değildir. ABD Dışişleri Bakanlığı, yalnızca Suudi Arabistan'daki ABD hükümet personeli ve aile üyeleri için acil durum kapsamına girmeyecek şekilde ülkeden ayrılma talimatı yayımlamıştır." ifadesine yer verdi.
Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik "düşmanca eylemlerinin giderek arttığını" kaydeden Pigott, bu silahlı grubun sivil havalimanlarına ve diğer kritik altyapılara düzenlediği saldırıların sivil kayıplara ve seyahat süreçlerinde ciddi aksamalara yol açtığını belirtti.
Pigott, "Bakanlık personelinin ve ailelerinin emniyeti ve güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Onları korumak ve desteklemek adına gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, South Carolina'da düzenleyeceği seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trump, Suudi Arabistan'daki bazı personellerin ülkeden ayrılmasına ilişkin görüşünün sorulması üzerine, "Öyle olduklarını bilmiyorum. Yani şu anda sen bana bir şey söylüyorsun. Benim bundan haberim yok." ifadelerini kullandı.