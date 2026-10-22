ABD'nin Orta Doğu'daki Körfez ülkelerinde görev yapan bazı personel ve aile üyeleri için ülke dışına çıkış emri vermeye hazırlandığı yönünde haberler, bölgede yeni bir çatışma riskini ortaya çıkardı ve Orta Doğu ülkelerini tedirgin etti.

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HABERİN ÖZETİ ABD Körfez ülkelerindeki personelini tahliye kararı mı aldı? Bölgeyi tedirgin eden iddiaya açıklama var ABD Dışişleri Bakanlığı, Körfez ülkelerindeki personelin tahliye edileceği yönündeki haberleri yalanlayarak ayrılma talimatının yalnızca Suudi Arabistan'daki personel ve aileleri için geçerli olduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, tahliye talimatının tüm Körfez ülkelerini kapsamadığını, yalnızca Suudi Arabistan'daki ABD hükümet personeli ve aile üyeleri için verildiğini belirtti. Pigott, bu kararın gerekçesi olarak Husilerin sivil havalimanlarına ve kritik altyapılara yönelik artan düşmanca saldırılarını gösterdi. Bakanlık, personel ve ailelerinin emniyeti ile güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Suudi Arabistan'daki personelin ayrılmasına ilişkin bilgisinin olmadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, konuyla ilgili açıklama yaparak söz konusu haberlerin doğru olmadığını, bu durumun sadece Suudi Arabistan'daki diplomatik misyon çalışanları için geçerli olduğunu belirtti.

"YALNIZCA SUUDİ ARABİSTAN İÇİN KARAR ALINDI"

Pigott, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "Bu bilgi doğru değildir. ABD Dışişleri Bakanlığı, yalnızca Suudi Arabistan'daki ABD hükümet personeli ve aile üyeleri için acil durum kapsamına girmeyecek şekilde ülkeden ayrılma talimatı yayımlamıştır." ifadesine yer verdi.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik "düşmanca eylemlerinin giderek arttığını" kaydeden Pigott, bu silahlı grubun sivil havalimanlarına ve diğer kritik altyapılara düzenlediği saldırıların sivil kayıplara ve seyahat süreçlerinde ciddi aksamalara yol açtığını belirtti.

Pigott, "Bakanlık personelinin ve ailelerinin emniyeti ve güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Onları korumak ve desteklemek adına gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

TRUMP: KONUYLA İLGİLİ BİLGİM YOK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, South Carolina'da düzenleyeceği seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Suudi Arabistan'daki bazı personellerin ülkeden ayrılmasına ilişkin görüşünün sorulması üzerine, "Öyle olduklarını bilmiyorum. Yani şu anda sen bana bir şey söylüyorsun. Benim bundan haberim yok." ifadelerini kullandı.