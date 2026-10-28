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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 08:18
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 08:18

ABD'de skandal: 18 aylık bebek kalbi atmasına rağmen morgda bırakıldı

ABD'nin Arizona eyaletinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 18 aylık bebek, kalbi attığı halde 'öldü' denilerek morga kaldırıldı. Morgda 4 saat boyunca yaşam mücadelesi veren 18 aylık Vincent, geciken müdahale nedeniyle engelli kaldı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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ABD'de skandal: 18 aylık bebek kalbi atmasına rağmen morgda bırakıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 08:18
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 08:18

ABD'nin eyaletinde yaşanan skandal kan dondurdu. Havuzda boğulma tehlikesi geçiren 18 aylık Vincent, doktorun ihmali nedeniyle kalbi attığı halde öldü ilan edilerek morga kaldırıldı. Buz gibi morgda dört saat boyunca nefes almaya devam ettiği belirlenen bebek engelli kaldı. 

YAŞAM BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELİNDİ

Olay, 8 Şubat'ta ailesinin evindeki havuzda bilincini yitiren küçük çocuğun hastaneye kaldırılmasıyla başladı.

Mercy Gilbert Medical Center'da görev yapan doktor Arian Tusi, bir hemşirenin çocukta nabız olduğunu bildirmesine rağmen durumu incelemeyi reddetti. Doktor, kan gazı ölçümlerini gerekçe göstererek çocuğun yaşam belirtilerini görmezden geldi ve resmi olarak ölüm ilanında bulundu.

Polis memurunun nefes alma sesleri duyduğunu bildirmesine ve uyarmasına rağmen bebek, akşam saatlerinde hastane morguna nakledildi.

4 SAAT BOYUNCA MORGDA KALDI

Yaklaşık dört saat sonra morgda inceleme yapan adli tıp görevlisi, küçük çocuğun nefes aldığını ve canlı olduğunu fark etti. Phoenix'teki bir hastaneye sevk edilen çocuk tedavi altına alındı.

Ancak morgda oksijensiz ve tıbbi müdahaleden uzak geçen dört saat, küçük çocuğun hayatını kararttı. Olaydan sekiz ay sonra iki yaşına giren Vincent; yürüyemiyor, konuşamıyor, tek başına oturamıyor ve beslenmesini yalnızca özel bir tüp aracılığıyla sürdürebiliyor.

Aile, yaşanan büyük ihmal nedeniyle hastane ve sorumlu personel hakkında hukuki süreç başlattı.

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#arizona
#Phoenix
#Vincent
#Arian Tusi
#Mercy Gilbert Medical Center
#Dünya
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