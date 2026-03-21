Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin

Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle enerji arzında oluşan baskıları hafifletmek için ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Hazine Bakanı Bessent, enerji akışı ve piyasa istikrarını yeniden sağlamak için denizde bekleyen İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi.

ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 04:26
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 04:38

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla küresel enerji akışında büyük krize neden oldu. 3 haftası geride kalan savaş nedeniyle Brent petrol 110 doların üzerine çıktı. Akaryakıt fiyatlarını da vuran enerji krizini dindirmek için ABD İran'a yönelik yaptırımları gevşetti.

İRAN PETROLÜNÜN SATIŞINA GEÇİCİ İZİN

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent,, İran'ı küresel terörizm açısından "yılanın başı" olarak nitelendirerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Destansı Öfke Operasyonu" sayesinde bu "hayati mücadeleyi" öngörülenden daha hızlı bir şekilde kazandıklarını belirtti.

Bessent, "İran'ın küresel enerji altyapısına yönelik terörist saldırılarına yanıt olarak Trump yönetimi, dünyaya enerji akışını en üst düzeye çıkarmak, küresel arzı güçlendirmek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla Amerika'nın ekonomik ve askeri gücünü kullanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Bessent, halihazırda denizde olan İran petrolünün satışına izin veren, dar kapsamlı ve kısa vadeli bir genel lisans yayımlandığını belirtti.

"ENERJİ ARZINDAKİ BASKILARI HAFİFLETECEK"

Yaptırım altındaki İran petrolünün Çin tarafından ucuza stoklandığına işaret eden Bessent, bu mevcut arzın geçici olarak serbest bırakılmasıyla ABD'nin yaklaşık 140 milyon varil petrolü hızla küresel piyasaya sunacağını, böylece dünya çapındaki enerji miktarının artacağını ve İran'ı sorumlu tuttuğu arz üzerindeki geçici baskıların hafifletilmesine yardımcı olunacağını aktardı.

Bessent, "Esasen, 'Destansı Öfke Operasyonuna' devam ederken, fiyatları düşük tutmak için İran'ın petrolünü Tahran'a karşı kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu geçici ve kısa vadeli iznin yalnızca halihazırda nakliye aşamasında olan petrol ile sınırlı olduğunu vurgulayan Bessent, yeni alımlara veya üretime izin verilmediğini kaydetti.

ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin

ABD'DE YAKIT MALİYETLERİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ SAVUNDU

Bessent ayrıca İran'ın elde edilen gelirlerin kullanımında zorluk yaşayacağını, ABD'nin İran'a ve ülkenin uluslararası finans sistemine erişim imkanlarına yönelik azami baskısını sürdüreceğini belirtti.

Trump yönetiminin şu ana kadar küresel pazara yaklaşık 440 milyon varil ek petrol sunmak için çalışarak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaları kendi lehine kullanma kabiliyetini zayıflattığını savunan Bessent, Trump'ın enerji dostu gündeminin ABD'nin petrol ve doğal gaz üretimini rekor seviyelere çıkardığını, enerji güvenliğini güçlendirdiğini ve yakıt maliyetlerini düşürdüğünü ifade etti.

BİR AYLIK GEÇİCİ MUAFİYET

Bessent, "Şu anda yaşanacak herhangi bir kısa vadeli aksaklık, nihayetinde Amerikalılar için uzun vadeli ekonomik kazançlara dönüşecektir çünkü güvenlik olmadan refah da olmaz." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan genel lisansa göre, 20 Mart yerel saatle saat 00.01'den önce gemilere yüklenmiş olan İran menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin satışı, teslimatı veya boşaltılmasıyla ilgili işlemlere geçici olarak izin verildi.

Söz konusu izin 19 Nisan yerel saatle saat 00.01'e kadar geçerli olacak.

