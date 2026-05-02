ABD’nin Çinli laboratuvar kararına Pekin’den sert tepki

Çin, FCC’nin Çinli şirketlere ait laboratuvarlara yönelik test yasağına ve telekom sektörünü hedef alan yeni kısıtlama önerisine karşı çıktı. Pekin, ABD’nin adımlarını sürdürmesi halinde karşı tedbir alacağını duyurdu.

GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 10:50

, Federal İletişim Komisyonunun (FCC) Çinli şirketlere ait laboratuvarların ülkede kullanılan elektronik cihazları test etmesini yasaklayan kararına tepki gösterdi.

Çin Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, FCC’nin “teknolojik tarafsızlık” ilkesinden uzaklaştığı savunuldu. Bakanlık, ABD’nin “ulusal ” kavramını aşırı geniş yorumladığını ve somut bir temele dayanmayan kısıtlayıcı adımlarla Çin dahil bazı ülkelerin şirketlerine ve ürünlerine ayrımcı davrandığını belirtti. Açıklamada, bu tür kararların Çin ile ABD arasında zor kurulan ekonomik ve ticari istikrarı zedelediği vurgulandı. Pekin’e göre bu adımlar, iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatla da çelişiyor.

“KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ ZARAR GÖREBİLİR”

Çin tarafı, telekomünikasyon sektörüne yönelik kısıtlamaların uygulanması halinde yalnızca Çinli şirketlerin değil, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin de olumsuz etkilenebileceğini belirtti. Açıklamada, bu adımların telekomünikasyon, elektronik ve bağlantılı alanlarda işbirliğini zayıflatacağı, teknolojik inovasyonu yavaşlatacağı ve aslında ABD’nin kendi tedarik zincirine de zarar vereceği ifade edildi. Yani Pekin’e göre bu karar, dönüp dolaşıp ABD’li şirketleri ve kullanıcıları da etkileyecek. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’ye sektörün çağrılarını dikkate alarak kısıtlayıcı tedbirleri kaldırma çağrısı yaptı. Açıklamada, Washington’un tek taraflı adımlarında ısrar etmesi halinde Çin’in şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak için “kararlı karşı tedbirler” alacağı vurgulandı.

FCC’DEN TEST YASAĞI VE YENİ KISITLAMA ÖNERİSİ

FCC, dün yaptığı toplantıda Çinli şirketlere ait laboratuvarların ABD’de kullanılan akıllı telefon, kamera ve bilgisayar gibi elektronik cihazları test etmesini yasaklayan kararı kabul etmişti. Kararda, ABD’de kullanılan elektronik cihazların yüzde 75’inin Çin’de test edildiği bilgisine yer verildi. FCC, ABD’deki ve ulusal güvenlik riski taşımadığı değerlendirilen ülkelerdeki laboratuvarların test yapabilmesi için uygun onay süreçlerinin yürütüleceğini bildirdi. Komisyon aynı toplantıda, Çinli telekom operatörleri China Mobile, China Unicom ve China Telekom’un ABD’de veri merkezi kurmasını yasaklamayı öngören bir öneriyi de kabul ederek kamu ve sektör görüşüne açtı. Öneri ayrıca ABD’li operatörlerin, “Örtülü Liste” olarak bilinen ve ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğu belirtilen ülkelerin operatörleriyle bağlantılı hizmetler vermesini de yasaklamayı hedefliyor.

