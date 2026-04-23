Ankara-Washington hattında F-35 çıkışı! Tom Barrack: "S-400 meselesi aylar içinde çözülebilir"

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 programından dışlanmasını "çılgınlık" olarak nitelendirdi. Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasındaki güçlü bağın, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun diplomasisiyle birleşerek krizi aylar içinde bitirebileceğini savundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda Türkiye-ABD ilişkilerindeki krizi ve Türkiye'nin programından çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin F-35 programına katılımı konusundaki anlaşmazlığı "çılgınlık" olarak nitelendirmesi ve Rusya'dan alınan S-400 meselesinin aylar içinde çözülebileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin bir soru alan Barrack, "Uzun süredir devam eden bu çıkmazı ‘çılgınlık' olarak nitelendirmek, net bir şekilde sağduyulu bir yaklaşımdır. Bu, yönetimin neden çözüm arayışında haklı olduğunu tam olarak ortaya koyuyor. Rusya ve Çin'e karşı içinde birlik, ABD'nin temel ulusal güvenlik çıkarıdır" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerindeki S-400 krizi ve F-35 programından çıkarılmaya ilişkin açıklamalarda bulunarak, mevcut çıkmazın 'çılgınlık' olarak nitelendirilmesinin sağduyulu bir yaklaşım olduğunu ve meselenin aylar içinde çözülebileceğini belirtti.
Barrack, Türkiye'nin F-35 programına katılımı konusundaki anlaşmazlığı 'çılgınlık' olarak nitelendirdi.
S-400 meselesinin aylar içinde çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin F-35 ekosistemindeki rolünün yeniden tesisinin, NATO ile birlikte çalışabilirliğinin güçlendirilmesinin ve ABD sanayisinin desteklenmesinin yakın olduğunu ifade etti.
Çözümün Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) 1245. maddesini karşılaması gerektiğini, bunun da Rus yapımı S-400 sisteminin sahipliğinin ve operasyonel kullanımının doğrulanabilir şekilde sona erdirilmesi anlamına geldiğini belirtti.
Barrack, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde güçlü, merkeziyetçi yönetimin istikrar, ekonomik dinamizm ve iddialı bir bölgesel etki sağladığını gözlemlediğini söyledi.
"S-400 MESELESİ AYLAR İÇİNDE ÇÖZÜLEBİLİR VE ÇÖZÜLMELİDİR"

Türkiye'nin kritik Amerikan varlıklarına ev sahipliği yapan, NATO misyonlarına katkıda bulunan ve ortak tehditlere karşı koyan hayati bir müttefik olduğunu söyleyen Barrack, "S-400 alımı nedeniyle uygulanan yaptırımlar ve F-35 programından çıkarılma, ilişkileri gereksiz yere zora sokarken Rusya bundan fayda sağlamıştır. S-400 meselesi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüteceği hassas diplomasi sayesinde ve Başkan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki güçlü ilişkiler temelinde aylar içinde çözülebilir ve çözülmelidir" dedi.

Bu meseledeki herhangi bir çözümün ABD'nin savunma politikası ve askeri programlarına ilişkin kuralları belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) 1245. maddesini karşılayacağını söyleyen Barrack, "Bu da Rus yapımı S-400 sisteminin sahipliğinin ve operasyonel kullanımının doğrulanabilir şekilde sona erdirilmesi anlamına gelir. Ayrıca Savunma ve Dışişleri bakanlarının hassas F-35 teknolojisinin tehlikeye girmediğini teyit eden resmi sertifikasyonlarını gerektirir" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Barrack, "Amerikan güvenlik standartları açısından herhangi bir şekilde ödün verilmesi söz konusu olmayacaktır. Vurguladığım şey, Türkiye'nin F-35 ekosistemindeki rolünün yeniden tesisi, NATO ile birlikte çalışabilirliğinin güçlendirilmesi, ABD sanayisinin desteklenmesi ve Rusya'nın bu konudaki kozunun ortadan kaldırılması açısından gerçek adımların yakın olduğudur" dedi.

Barrack, "Bu, klasik Trump tarzı bir anlaşma yaklaşımıdır. Yasayı uygulamak, teknolojimizi korumak ve Amerikan gücünü artıran ittifakları yeniden inşa etmek" ifadelerini kullandı.

Barrack, ABD'nin yaklaşımını "Teröristlere karşı azami baskı kurmak, Türkiye gibi kilit ortaklarla pragmatik bir şekilde iş birliği yapmak ve istikrarsız bir bölgede daha fazla istikrara giden net bir yol ortaya koymak" ifadeleriyle açıkladı.

"TÜRKİYE, İDDİALI BİR BÖLGESEL ETKİ SAĞLADIĞINI GÖSTERİYOR"

Röportajda Orta Doğu'ya ilişkin gözlemlerin bölgede istikrar ve başarının güçlü liderlikten geçtiğine ilişkin değerlendirmesinde Barrack, Türkiye'ye ilişkin, "Türkiye, düzenli çok partili seçimlerin yapıldığı bir cumhurbaşkanlığı sistemli cumhuriyet olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü, merkeziyetçi yönetimin istikrar, ekonomik dinamizm ve iddialı bir bölgesel etki sağladığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Patriot Hava Savunma Sistemi nedir, özellikler neler? Patriot Hava Sistemi ve S400 arasındaki farklar! İşte, Patriot kullanan ülkeler
S400 sistemleri iade edilecek mi? Türkiye iddialarına Rusya noktayı koydu
S-400 krizinden Çelik Kubbe'ye: Türkiye'nin hava savunma doktrini nasıl değişti?
