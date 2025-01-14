Ateşkesin konuşulduğu Gazze'de İsrail ordusu hastane kuşattı!

14 Ocak 2025 19:49 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 19:56

İsrail'in yoğun bombardımanı altında kalan Gazze'de, ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına dair süreçte son aşamaya gelindiği belirtilirken, İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyen İsrail güçleri, Hastane Müdürü Dr. Hossam Abu Safiya'nın da aralarında bulunduğu 240’tan fazla kişiyi alıkoydu. Aynı zamanda, Endonezya Hastanesi'nin kuşatma altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

İtirafçı olan İsrailli askerlerin anlattıkları kan dondurdu: Soykırımın parçası olduk, zulüm bir rutindi!

İtirafçı olan İsrailli askerlerin anlattıkları kan dondurdu: Soykırımın parçası olduk, zulüm bir rutindi!

İsrail ve Hamas ateşkesinde 5 gün detayı! Gazze'de umut için ilk kez bu kadar net konuştular

İsrail ve Hamas ateşkesinde 5 gün detayı! Gazze'de umut için ilk kez bu kadar net konuştular

Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon insanın yaşam mücadelesi verdiği bölgede İsrail, ateşkes​ girişimlerini sekteye uğratmayı sürdürüyor. Gazze​'ye yönelik temel ihtiyaç malzemelerinin girişini engelleyen İsrail, bölge halkını açlık, susuzluk ve zorlu hava koşullarıyla baş başa bıraktı. Ateşkes görüşmelerinin ilerleme kaydettiği bir dönemde, İsrail’in hastaneleri hedef alan saldırıları ise dikkat çekiyor.

Daha önce Kemal Advan Hastanesi'ni basarak Hastane Müdürü Dr. Hossam Abu Safiya ile birlikte 240’tan fazla kişiyi gözaltına alan İsrail'in, şimdi de Endonezya Hastanesi'ni kuşatma altına aldığı öğrenildi.

İSRAİL HASTANEYİ KUŞATMA ALTINA ALDI!

Cibaliya bölgesinde bulunan Endonezya Hastanesi'nin İsrail ordusu tarafından çevrelendiğini belirten görgü tanıkları, içerideki sağlık çalışanları, hastalar ve sığınmacıların ilaç, gıda ve temiz suya ulaşmakta büyük zorluk yaşadığını ifade etti.

Filistin​ resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun dün akşam düzenlediği saldırı sonucu hastanenin ikinci katında büyük hasar meydana geldiğini duyurdu.

Olayda bir doktorun ağır yaralanmasının yanı sıra hastanedeki jeneratörlerin ve oksijen istasyonlarının zarar gördüğü ifade edildi.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASINDA SON DURUM...

Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının son detayları, Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas​ ile İsrail arasında yürütülen dolaylı görüşmelerle netleştirilmeye çalışılıyor.

Bugün İsrail kabinesinin, Gazze'deki ateşkes ve esir değişimini kapsayan anlaşmayı onaylamak üzere toplanabileceği ifade edildi.

Hamas, müzakerelerin yürütüldüğü Katar'ın başkenti Doha'da, anlaşmanın son aşamasına gelindiğini belirtti.

Diğer yandan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda, 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere toplamda 46 bin 645 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 110 bin 12 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.