Banka görevlisi Papa’nın yüzüne telefon kapattı

14.Papa Leo’nun bir banka müşteri hizmetleriyle yaşadığı öne sürülen sıra dışı diyalog, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Daily Mail’in aktardığına göre ABD doğumlu Papa Leo, Chicago’daki bankasını arayarak adres değişikliği yapmak istedi. Her zamanki güvenlik doğrulama adımlarının ardından müşteri temsilcisi, bu işlemin yalnızca şubeye gidilerek gerçekleştirilebileceğini söyledi.

“PAPA LEO OLDUĞUMU SÖYLESEM?”

İddiaya göre bu yanıt üzerine Papa Leo, biraz da esprili bir şekilde, “Size Papa Leo olduğumu söylesem bir şey değişir mi?” diye sordu. Ancak banka görevlisinin bu sözleri ciddiye almadığı ve bir şaka olduğunu düşünerek telefonu kapattığı öne sürüldü. Açıkçası, her gün “Ben Papa’yım” diyen bir müşteriyle karşılaşmak pek alışıldık bir durum değil.

PROSEDÜR DEĞİŞMEDİ

Habere göre daha sonra yerel bir kilise yetkilisi devreye girerek durumu bankaya anlatmaya çalıştı. Buna rağmen banka, prosedürleri gerekçe göstererek işlem için herhangi bir istisna yapmadı. Papa daha bir tanıdığını araya sokarak işlemlerini gerçekleştirdi.