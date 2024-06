BBC'nin ünlü sunucusu Michael Mosley Yunanistan'ın Simi Adası'nda kayıplara karıştı

06 Haziran 2024 16:13 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:28

BBC'de yayımlanan This Morning ve The One Show gibi TV programlarında sunuculuk yapan Michael Mosley, Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'nda kayboldu. 67 yaşındaki sunucu için alarma geçildi.

Polis temsilcisi temsilcisi Konstantina Dimoglidou İngiliz Mirror'a yaptığı açıklamada, soruşturmaların Perşembe sabahı erken saatlerde başladığını ancak henüz önemli bir şeyin bulunmadığını doğruladı.

TELEFONU SAHİLDE BULUNDU

Dimoglidou, Mosley'in telefonunun sahilde bulunduğunu söyledi ve kaybolduğu anlara ilişkin bilinenleri şu şekilde anlattı:

"Simi'nin Pedi bölgesindeki evine dönmeye karar verdiğinde başka bir çiftle birlikte Agios Nikolaos sahilindeydi. Saat öğleden sonra 1.30 civarındaydı ve telefonunu sahilde unutmuştu. Onu bulmak için yapılan her türlü girişim başarısızlıkla sonuçlandı.''

''Kayması, takılması, düşmesi, hatta bir yılan tarafından ısırılması ve bir yerde yaralanması ihtimaline karşı itfaiyeden operasyona yardım etmesini istedik. Ondan hiçbir iz yok. Kesinlikle hiçbiri ve bu, en azından bizim için olası her senaryonun açık olduğu ve araştırıldığı anlamına geliyor.''

''BU ADAMI GÖRDÜNÜZ MÜ?''

Yunanistan medyasında yer alan haberlerde Facebook üzerinden Mosley için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Paylaşımlarda, doktorun bir fotoğrafının yer aldığı belirtilirken, "Bu adamı gördünüz mü? Saat 13.30 sıralarında Agios Nikolaos'tan yürüyüşe çıktı ancak evine geri dönmedi. Arkadaşları, onu son görmelerinin üzerinden altı saat geçtiği için endişeli. Adı Dr. Mike Mosley ve birçok Britanyalının tanıdığı bir isim" denildi.