Biden'dan suikast açıklaması: Saldırganı biliyoruz ama sebebini bilmiyoruz

15 Temmuz 2024 01:44 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 02:03

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a gerçekleştirilen suikast girişimi sonrası ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha kameralar karşısına geçerek basına açıklamalarda bulundu.

Suikast girişimi sırasında ölen eski itfaiyeci Corey Comperatore'nin ailesine başsağlığı dileyen Biden, saldırıda hayatını riske atan Gizli Servis ajanları ve emniyet güçlerine de teşekkür etti.

ABD'de şiddetin hiçbir türlüsüne yer olmadığını belirten Biden, "Suikast girişimi, millet olarak savunduğumuz her şeye aykırıdır." ifadesini kullandı.

"SALDIRGANIN MOTİVASYONUNU BİLMİYORUZ"

"Soruşturmayı FBI yürütüyor. Saldırganı biliyoruz ama sebebini bilmiyoruz" diyen Biden, bu kişinin gerekçesi ya da bağlantıları hakkında varsayımda bulunmama çağrısı yaptı.

Konuya ilişkin soruşturmanın "hızlı ve eksiksiz" yürütülmesi talimatını verdiğini belirten Biden, soruşturma devam ederken yarın düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin başkan ve başkan yardımcısı adayının kesinleşmesi beklenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi için tüm güvenlik önlemlerinin alınması talimatını verdiğini söyledi.

Biden, konuya ilişkin ayrıca bağımsız inceleme yapılacağını ve sonuçlarının halkla paylaşılacağını belirterek, ABD halkını birlik olmaya davet etti.

FBI: SALDIRGAN TEK BAŞINA HAREKET ETTİ

FBI, Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Açıklamada, FBI'ın, mitingde meydana gelen silahlı saldırıyı "suikast girişimi ve iç terör eylemi" olarak soruşturacağı duyuruldu.

Miting sırasında suikast girişiminde bulunduğu bildirilen ve olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks'un daha önce FBI'ın takibinde olmadığı belirtilen açıklamada, zanlının tek başına hareket ettiğinin değerlendirildiği vurgulandı.

Ekiplerin saldırı yerini incelemeye devam ettiği aktarılan açıklamada, ipucu bulmak amacıyla şüphelinin sosyal medya hesaplarının da kontrol edildiği ifade edildi.

Crooks'un saldırıda kullandığı silahı yasal yollardan satın aldığı doğrulanan açıklamada, şüphelinin ailesinin FBI ile işbirliği yaptığının altı çizildi.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şiddete tolerans gösterilmeyeceğini belirterek, "Bu son bulmalı." dedi.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

"ABD'DE BU TÜR HASTALIKLI ŞİDDETE YER YOK"

Biden, Trump'a yönelik saldırının ardından, basına kısa bir açıklama yapmıştı. Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Buna asla göz yumamayız." diye konuştu.

Joe Biden, herkesin bu şiddeti kınaması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Biden, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." vurgusu yaptı.