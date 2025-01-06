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Bir e-posta ortalığı karıştırdı! Güney Kore uçak kazasını üstlenen Japon tehditler de savurdu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Ocak 2025 15:26 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 15:42

Güney Kore'de meydana gelen uçak kazasını üstlenen Japonya kaynaklı e-posta ortalığı karıştırdı. Japonya'da avukat olduğunu öne süren bir kişi, e-postada kazayı üstlenen ifadeler kullandı ve tehditlerde bulundu. 

Güney Kore​'de 29 Aralık'ta meydana gelen, 179 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazaya ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Jeju Air uçağının iniş sırasında kontrolden çıkmasıyla ilgili bir e-posta alındı.

Güney Kore'deki uçak kazasının ardından bir pistten çıkma olayı daha! 176 yolculu uçakta panik anları - 2. Resim

Yonhap'ın haberine göre, polis yetkililerinden yapılan açıklamada, e-postada kazayı üstlenen ifadeler yer alıyordu. Ayrıca Güney Kore'deki bazı bölgelerde 'güçlü bombalar patlatılacağına dair' tehditler bulunuyordu. 

Güney Kore'deki uçak kazasının ardından bir pistten çıkma olayı daha! 176 yolculu uçakta panik anları - 3. Resim

JAPON POLİSİYLE ORTAK ÇALIŞACAKLAR

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Interpol aracılığıyla Japon polisiyle işbirliği talep etmeyi ve diplomatik kanallar aracılığıyla uluslararası cezai yargılama konusunda işbirliğini yürütmeyi planlıyoruz." ifadesi yer aldı.

GÜNEY KORE'DEKİ UÇAK KAZASI

Güney Kore'nin Muan şehrinde, dün, Jeju Air hava yolu şirketine ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Güney Kore uçak kazasının son dakikalarında neler yaşandığı ortaya çıktı - 2. Resim

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.Güney Kore'deki uçak kazasından son mesaj ve şans eseri kurtulan 2 kişinin ilk sözleri - 2. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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