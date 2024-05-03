Çin bir ilki başarmaya çok yakın! Ay'ın karanlık yüzüne uzay aracı gönderdi

03 May 2024 15:11 - Güncelleme : 03 May 2024 15:27

Çin, ABD ile girdiği uzay yarışında keşif çalışmalarına devam ediyor. Chang'e-6 uzay aracı Uzun Yürüyüş-5 roketi ile yerel saatle 17.27’de Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderildi. Uzay aracının roketten ayrıldıktan sonra ayın yörüngesine ulaşmasının 4-5 gün sürmesi, Haziran ayının başlarında ise ayın yüzeyine iniş yapması bekleniyor.

Toplam 53 gün sürecek görev çerçevesinde uzay aracının tarihte ilk kez Ay'ın bilinmeyen karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması ve dünyaya geri getirmesi planlanıyor.

2 GÜNDE 2 KİLOGRAM NUMUNE

Uzay aracının Ay’a iniş yaptıktan sonra 2 gün boyunca 2 kilogram numune toplaması bekleniyor. Chang'e-6 aracının toplayacağı örneklerin bilim uzmanlarının Ay ve Güneş sisteminin gelişimini yeniden incelemesine yardımcı olacağı ve Çin'in ay hedeflerini ilerletmek için önemli veriler sağlayacağı düşünülüyor.

Çin, 2019’da Chang'e-4 görevi çerçevesinde ayın karanlık yüzüne inen ilk ve tek ülke olmuştu.