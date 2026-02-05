Menü Kapat
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Çinli milyarder altından milyar dolarlar kazandı

Çinli milyarder yatırımcı Bian Ximing gümüşteki baş döndürücü yükselişe karşı açtığı kısa pozisyonla dikkat çekiyor. Altında 3 milyar dolar kazanan Ximing'in yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki gümüş satım bahsi yükselişini sürdürüyor.

Çinli milyarder altından milyar dolarlar kazandı
05.02.2026
05.02.2026
saat ikonu 10:23

fiyatlarındaki rekor yükselişle adını duyuran milyarder Çinli bir yatırımcı, gözünü gümüşün baş döndürücü yükselişine çevirdi ve metalin çöküşüne yönelik bahsinin değeri şu anda neredeyse 300 milyon dolara ulaştı.

Gözlerden uzak duran ve zamanının çoğunu Cebelitarık'ta geçiren Bian Ximing, 2022 başından beri Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki altın kontratlarına yaptığı yükseliş yönlü bahislerden yaklaşık 3 milyar dolar kazandı.

Bloomberg'in verilerine ve yatırımları hakkında bilgi sahibi kişilere dayanarak yaptığı analizine göre, Ximing şu anda borsanın en büyük net kısa pozisyonunu oluşturmuş durumda. Bilgilerin kamuya açık olmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar bu bilgiyi paylaştı.

Çinli milyarder altından milyar dolarlar kazandı

GÜMÜŞTE ZARAR ETTİ

Bloomberg'ün haberine göre, Bian'ın büyük açık pozisyonu önemli riskler içeriyor ve dalgalı gümüş piyasasında bazı pozisyonlarını zararına kapatmak zorunda kaldı.

Ancak şu anda yaklaşık 450 ton gümüş veya 30 bin kontratlık bir açık pozisyonu bulunuyor. Bu nedenle metalin geçen haftadan bu yana yaşadığı sert düşüş, yaklaşık 2 milyar yuan (288 milyon dolar) tutarında kağıt üzerinde bir kazançla sonuçlandı.

Çinli milyarder altından milyar dolarlar kazandı

1 MİLYAR YUAN NET KAR EDEBİLİR

Önceki kayıpları da hesaba katarsak, Bian'ın pozisyonu ve Salı günkü fiyatlara göre yaklaşık 1 milyar yuan net kar elde etmesi bekleniyor. Gümüş, Perşembe günkü işlemlerde tekrar düşüşe geçti ve yüzde 16'dan fazla değer kaybetti. Bu gelişme de Bian'ın kazançlarını neredeyse kesin olarak artıracağa benziyor.

Çinli milyarder altından milyar dolarlar kazandı

KISA POZİSYONLARI ARTIRMAYA BAŞLADI

Borsa verilerine göre, Bian, aracı kurumu Zhongcai Futures Co. aracılığıyla Ocak ayının son haftasında gümüşe yönelik kısa pozisyonlarını artırmaya başladı. SHFE, aracı kurum hesaplarının arkasındaki bireysel yatırımcıların kimliklerini detaylandırmıyor, ancak kaynaklar Bian'ın kendi bahislerinin ve az sayıda müşteri için doğrudan yönettiği ürünlerin, şirketin değerli metaller pozisyonlarının büyük bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Borsa verileri, Zhongcai'nin gümüşteki kısa pozisyonunun 28 Ocak'ta yaklaşık 18 bin lota yükseldiğini gösterdi. Şanghay'da gümüşün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 30 Ocak'ta ise bu pozisyon yaklaşık 28 bin lota çıktı.

