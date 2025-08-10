Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Çoğunlukla Türklerin yaşadığı Batı Trakya'da orman yangını: Alevler yaklaştı, tahliye başladı

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'nın Gümülcine şehri yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler şehre yaklaşınca tahliyeler başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 15:22

Batı ’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine kenti yakınlarında, bu sabah ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle, şehre yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kalkanca yerleşim alanı tahliye edildi.

Çoğunlukla Türklerin yaşadığı Batı Trakya'da orman yangını: Alevler yaklaştı, tahliye başladı

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının, tarım arazileri ve otluk alanlardan geçerek yerleşim yerine yaklaşması üzerine, bölge sakinlerine 112 Acil Yardım hattı üzerinden tahliye çağrısı yapıldı.

Çoğunlukla Türklerin yaşadığı Batı Trakya'da orman yangını: Alevler yaklaştı, tahliye başladı

ŞEHRE ULAŞMAMASI İÇİN YOĞUN ÇABA

ekipleri, kara ve hava araçlarının desteğiyle alevlerin Kalkanca’ya ulaşmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Söndürme çalışmalarına 82 itfaiyeci, 22 araç, 3 kara ekibi, 3 helikopter, 2 uçak ve Kızılhaç gönüllüleri katıldı.

Öte yandan, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı Sivil Koruma Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan tehlike haritasına göre, bugün Attika, Viotia ve Eğriboz bölgeleri için en yüksek yangın riski seviyesi olan kategori 5 ilan edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Maç sırasında çakal saldırısı! Dehşet anlarında yerde sürükleyip ısırdı
Oyuncak tabanca gerçek mühimmat ateşleyebiliyor! Türkiye'de de satışı var
ETİKETLER
#yangın
#itfaiye
#trakya
#Kalkanca
#Gümülcine
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.