Yunanistan’daki orman yangını kontrol altında

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Keratea’da dün sabah saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle şiddetlendi. Siviller bölgeden tahliye edilirken yangında bir kişinin hayatını kaybettiği, birçok ev ve tarım arazisinin yok olduğu belirtildi. Havadan ve karadan 44 araç ile 190 itfaiye erinin müdahale ettiği orman yangınını söndürmek için Çekya ve Romanya'dan gelen ekipler de destek verdi. Alevler gece saatlerinde kontrol altına alındı.