Banu İriç
Editor
 | Banu İriç

Sinop'ta orman yangını: Alevler ilerliyor, tahliyeler başladı

Sinop'un Durağan ilçesindeki ormanlık alan yangını rüzgarın etkisiyle ilerliyor. Köklen köyünü saran duman ve alevler nedeniyle köy halkı tahliye ediliyor. İtfaiye ekiplerinin zamana karşı mücadelesi başladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 18:57

'un Durağan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ormanlık alan yangını giderek büyüdü. Alevlere ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürerken yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle tahliyeler sürüyor.

Sinop'ta orman yangını: Alevler ilerliyor, tahliyeler başladı

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Öğleden sonra 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Köklen köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları gören köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangınla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Durağan ilçesi Köklen köyü mevkiinde, saat 14.30 sıralarında bir meydana gelmiştir. Yangın bölgesine; Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma komutanlığı ekiplerimiz sevk edilmiştir.

Sinop'ta orman yangını: Alevler ilerliyor, tahliyeler başladı

An itibarıyla arazöz ekipleri, su ikmal ekipleri, 1 helikopter ve 10 ilk müdahale aracı yangına aktif olarak müdahale etmektedir. Ayrıca, 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopter takviye olarak bölgeye sevk edilmiştir. Yangın nedeniyle Köklen köyü tedbiren edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

