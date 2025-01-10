Donald Trump'ın 'sus payı' davasından karar çıktı! Tarihteki ilk hükümlü başkan

10 Ocak 2025 21:52 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 22:01

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 'sus payı' davasından ceza aldı. Hâkim, başkan seçildiği için Trump'a hapis cezası verilmeyeceğini duyurdu. Donald Trump, ABD tarihindeki ilk hükümlü başkan olarak tarihe geçti.

New York’taki Manhattan Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, Yargıç Juan Merchan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın 2016 başkanlık seçimleri sırasında Stormy Daniels​ adlı kadın oyuncuya yapılan rüşvet ödemeleri nedeniyle suçlu bulunduğunu ancak kendisine şartsız tahliye kararı verildiğini açıkladı.

Trump​, duruşmaya avukatı aracılığıyla çevrim içi katıldı ve mahkeme kararına yönelik herhangi bir tepki göstermedi.

TRUMP'A ŞARTSIZ TAHLİYE...

Şartsız tahliye kararı, Trump’ın suçlu bulunmasına rağmen hapis cezası, para cezası veya denetimli serbestlik gibi yaptırımlara tabi olmayacağı anlamını taşıyor.

Bu gelişmeyle birlikte Donald Trump, mahkemede suçlu bulunmasına rağmen görev yapmaya devam eden ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.

Stormy Daniels’a yönelik "sus payı" davasında, suçlu bulunması halinde Trump’a para cezası ve dört yıla kadar hapis cezası verilmesi bekleniyordu.

TRUMP'IN 'SUS PAYI' DAVASI NE?

Donald Trump, Manhattan Bölge Savcılığı tarafından, 18 Mart 2023'te yetişkin filmlerde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 seçim sürecinde yasa dışı olarak "sus payı" ödemesi yapıldığına ilişkin soruşturma kapsamında suçlanmıştı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başladı. Altı hafta süren duruşmaların ardından mahkeme jürisi, Trump'ı yöneltilen 34 suçlamanın tamamından suçlu buldu.

Öte yandan, ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınına katılımı ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili bazı resmi konularda Trump'ın "dokunulmazlığı" olduğuna hükmetti. Mahkeme, 6'ya karşı 3 oyla, Trump'ın resmi görevleri nedeniyle hukuki korumaya sahip olduğunu, ancak bu dokunulmazlığın kişisel davranışları kapsamadığını belirtti.

New York Mahkemesi Yargıcı Merchan, Trump'ın "sus payı" davasında kararın açıklanmasını, 5 Kasım 2024'te gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimleri sonrasına ertelediğini duyurdu. Daha önce açıklanması beklenen ceza tarihi, 18 Eylül 2024 olarak planlanmıştı.