Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, New York Times’ın DealBook Zirvesi’ne çevrim içi şekilde katıldı. Musk, konuşmalarında ABD seçimlerinden söz ederken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

’ZAMANI GERİ ALABİLSEYDİM DAHA AZ PARA HARCARDIM’

ABD’deki ara seçimlerde Cumhuriyetçi adaylar için 446 milyon dolar harcadığı ancak belirtilen bütçenin beklediği etkiyi yaratmadığını ifade etti.

Musk, “Cumhuriyetçiler bu seçimlerde açıkça ağır bir yenilgiye uğradı. Bu kadar para harcayıp karşılığında pek bir şey göremediğim için kendimi oldukça aptal hissediyorum” ifadelerini kullandı. Seçim sonuçlarının ABD’de siyasi başarının yalnızca paraya bağlı olmadığını gösterdiğini savunan Musk, “Zamanı geri alabilseydim daha az para harcardım” diye konuştu.

UYDU SİSTMLERİ ÇÖKTÜ, STARLINK ÇALIŞTI

Rus saldırılarının ardından uydu sistemlerine değinen Musk, Ukrayna’nın iletişim altyapısının büyük ölçüde devre dışı kaldığını ancak Starlink uydu internet sisteminin çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

Starlink’in Ukrayna ordusunun iletişim altyapısının temelini oluşturduğunu öne süren Musk, “Starlink’i kapatsaydık Ukrayna cephesinin tamamı anında çökerdi” dedi.



ZELENSKIY KULLANMAK İSTEDİ İDDİASI

Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Starlink uydularını saldırı amaçlı askeri operasyonlarda kullanmayı talep ettiğini ancak bu isteğe onay vermediklerini öne sürdü. Starlink hizmetinin ise hiçbir zaman kesintiye uğratılmadığını belirtti.

