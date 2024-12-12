Esad rejiminin işkence yuvası Sednaya Hapishanesi'nin mahkumları yaşadıklarını anlattı: "İşkence, tecavüz, infaz..."

12 Aralık 2024 11:04 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:05

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi yerle bir edildi. Beşar Esad'ın işkence yuvası olan Sednaya Hapishanesi'nde tutulan mahkumlar özgürlüklerine kavuştuklarında yaşadıkları zulmü anlattı.

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Suriye​'de 61 yıl süren Baas rejiminin korkunç suçları tek tek ortaya çıkıyor. Esad rejiminin devrilmesiyle muhaliflerin eline geçen Sednaya Hapishanesi'nden dehşete düşüren görüntüler geliyor.

“Ölüm kampı” olarak adlandırılan Sednaya’da, işkence ile öldürülmüş onlarca kişinin cesedi bulundu. Hapishanenin yer altındaki bölümünün bir odasında bulunan cesetler Şam Hastanesi morguna kaldırıldı.

CESETLERİN BAZILARININ UZUVLARI YOKTU

Cesetler incelendiğinde bazı mahkumların işkence sonucu yakın tarihlerde öldüğü tespit edildi. Bazı cesetlerde ise bazı uzuvlarının olmadığı görüldü. Ölen mahkumların fotoğrafları hastane bahçesinin duvarına asıldı.

AİLELER HALEN YAKINLARINI ARIYOR

Aileler, hastane morgunun bahçesine asılan fotoğraflardan yakınlarını tespit etmeye çalışıyor. Haber alamadıkları yakınlarının akıbetini öğrenmek için yoğun çaba harcıyor.

"HALA KANLARIN VE CESETLERİN KOKULARINI ALIYORUM"

Sednaya Hapishanesi'nden kurtarılan mahkumlar yaşadıkları zulmü anlattı. İşte mahkumların anlattıkları;

"Beni bir odaya götürdüler mezbaha gibiydi yerlerde boğazlanmış cesetler vardı. Beni ilk aldıklarında araba lastiğinin içine sığdırmaya çalıştılar. Kadınlara tüm mahkumların önünde tecavüz ettiler. 2017'de serbest bırakıldı ama hala kanların ve cesetlerin kokularını alıyorum. Saçımdan asıyorlardı. Konuşmayı unuttum sadece farelerin sesini duyuyorum"