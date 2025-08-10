Eyfel Kulesi gizemli şekilde boy atıyor! Uzmanlar gerçek nedenini açıkladı

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü simgelerden biri olan Eyfel Kulesi, her yıl on binlerce turisti misafir ediyor.

1889 Dünya Fuarı için inşa edilen Eyfel Kulesi, Fransız Devrimi’nin 100. yılını anmak amacıyla yapıldı. İlk olarak “Tour de 300 mètres” (300 Metrelik Kule) olarak adlandırılan yapı, mühendisler Maurice Koechlin ve Émile Nougier’in önerisiyle Gustave Eiffel’in projesi olarak hayata geçti.

Ancak yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte Eyfel Kulesi orijinal tasarımından daha da uzun hale geliyor.

Independent'ın haberine göre, Kule, Eifell'in önceki projelerinde de kullandığı dökme demirden yapıldı. 7 bin 300 ton ağırlığında olmasına rağmen, hafif tasarımı sayesinde rüzgara dayanıklı. Bu özelliği, dönemin mühendislik harikaları arasında yer alan Garabit Viyadüğü ve İskoçya’daki Forth Köprüsü’yle benzerlik gösteriyor.

"SAÇ TELİNDEN DAHA İNCE BİR GENİŞLEME"

Metaller sıcaklık arttığında genişler, düştüğünde büzülür. Bu olaya “termal genleşme” deniyor. Eyfel Kulesi’ndeki demir ve çelik parçaların genleşme katsayısı, sıcaklık bir derece arttığında her metre için yaklaşık 12 mikronluk bir uzamaya neden oluyor. Bu, bir saç telinden daha ince bir genişleme.

300 metre uzunluğunda bir metal parça, 100 derecelik sıcaklık farkında teorik olarak 36 santimetre uzayabilir. Eyfel Kulesi ise gerçekte yaz-kış arasında 12-15 santimetre kadar boy farkı gösteriyor. Ayrıca güneş ışınlarının bir tarafa daha çok vurması, kulenin hafifçe güneşten uzağa eğilmesine neden olabiliyor.

Sıcaklık değişimlerine verdiği bu tepki, Eyfel Kulesi’ni sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda kentin devasa bir “termometresi” haline getiriyor.