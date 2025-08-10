Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Eyfel Kulesi gizemli şekilde boy atıyor! Uzmanlar gerçek nedenini açıkladı

Paris’in en ünlü simgelerinden Eyfel Kulesi, yazın sıcağın etkisiyle uzuyor. Uzmanlar, yılın en sıcak günlerinde kulenin 12 ile 15 santimetre arasında yükseldiğini belirtiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eyfel Kulesi gizemli şekilde boy atıyor! Uzmanlar gerçek nedenini açıkladı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 12:23

'nın başkenti 'teki ünlü simgelerden biri olan , her yıl on binlerce turisti misafir ediyor.

1889 Dünya Fuarı için inşa edilen Eyfel Kulesi, Fransız Devrimi’nin 100. yılını anmak amacıyla yapıldı. İlk olarak “Tour de 300 mètres” (300 Metrelik Kule) olarak adlandırılan yapı, mühendisler Maurice Koechlin ve Émile Nougier’in önerisiyle Gustave Eiffel’in projesi olarak hayata geçti.

Ancak yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte Eyfel Kulesi orijinal tasarımından daha da uzun hale geliyor.

Independent'ın haberine göre, Kule, Eifell'in önceki projelerinde de kullandığı dökme demirden yapıldı. 7 bin 300 ton ağırlığında olmasına rağmen, hafif tasarımı sayesinde rüzgara dayanıklı. Bu özelliği, dönemin mühendislik harikaları arasında yer alan Garabit Viyadüğü ve İskoçya’daki Forth Köprüsü’yle benzerlik gösteriyor.

Eyfel Kulesi gizemli şekilde boy atıyor! Uzmanlar gerçek nedenini açıkladı

"SAÇ TELİNDEN DAHA İNCE BİR GENİŞLEME"

Metaller sıcaklık arttığında genişler, düştüğünde büzülür. Bu olaya “termal genleşme” deniyor. Eyfel Kulesi’ndeki demir ve çelik parçaların genleşme katsayısı, sıcaklık bir derece arttığında her metre için yaklaşık 12 mikronluk bir uzamaya neden oluyor. Bu, bir saç telinden daha ince bir genişleme.

300 metre uzunluğunda bir metal parça, 100 derecelik sıcaklık farkında teorik olarak 36 santimetre uzayabilir. Eyfel Kulesi ise gerçekte yaz-kış arasında 12-15 santimetre kadar boy farkı gösteriyor. Ayrıca güneş ışınlarının bir tarafa daha çok vurması, kulenin hafifçe güneşten uzağa eğilmesine neden olabiliyor.

Sıcaklık değişimlerine verdiği bu tepki, Eyfel Kulesi’ni sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda kentin devasa bir “termometresi” haline getiriyor.

Eyfel Kulesi gizemli şekilde boy atıyor! Uzmanlar gerçek nedenini açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa ediliyor: Eyfel Kulesi'nden daha uzun olacak
Çin'de dev tapınak restorasyon sonrası aniden çöktü
ETİKETLER
#fransa
#turizm
#Eyfel Kulesi
#Paris
#Termal Genleşme
#Mühendislik Harikası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.