Finlandiya’da nükleer silah tartışması alevlendi

Helsinki yönetimi, 1980’den beri yürürlükte olan nükleer silah yasağını gevşeterek ülkeye nükleer silah ithalatının önünü açmayı planlıyor. Ancak bu silahların Finlandiya’da kalıcı olarak konuşlandırılması hedeflenmiyor.

’da konusu yeniden gündemde. Savunma Bakanı Antti Hakkanen’in yaptığı açıklama, ülkede uzun süredir yürürlükte olan yasağın geleceğiyle ilgili ciddi bir tartışmanın kapısını araladı.

NÜKLEER SİLAH YASAĞINDA DEĞİŞİKLİK PLANI

Savunma Bakanı Antti Hakkanen, başkent Helsinki’de düzenlediği basın toplantısında Finlandiya’nın nükleer silah politikasında değişiklik yapılabileceğini söyledi.

Hakkanen, ülkede 1980 yılından bu yana yürürlükte olan nükleer silah yasağını gevşetmeyi planladıklarını belirterek, Finlandiya’ya nükleer silah ithalatına izin verilmesinin gündemde olduğunu açıkladı. Ancak bakanın altını çizdiği önemli bir nokta var: Bu adım yalnızca Finlandiya’nın askeri savunmasıyla ilgili olacak. Yani başka nedenlerle ülkeye nükleer silah getirilmesi yine yasak olmaya devam edecek.

“AMAÇ KALICI OLARAK BARINDIRMAK DEĞİL”

Hakkanen, nükleer silahların ülkeye nasıl getirileceğine ilişkin ayrıntı vermedi. Fakat Finlandiya’nın hedefinin nükleer silahları kalıcı biçimde ülkede konuşlandırmak olmadığını özellikle vurguladı. Bakan, dünyadaki ortamının giderek daha endişe verici hale geldiğini söyledi. Özellikle ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından küresel güvenlik dengelerinin daha kırılgan bir noktaya geldiğini ifade etti.

MUHALEFETTEN İTİRAZ

Finlandiya’da muhalefet partileri ise hükümetin bu planına mesafeli. Nükleer silah ithalatına izin verilmesi fikrine karşı olduklarını açıkça dile getirdiler. Ülkede yayın yapan YLE haber ajansının aktardığı bilgilere göre hükümet, planlanan düzenlemeleri meclis üyeleriyle görüşmeyi ve yaz aylarında gerekli yasal değişiklikleri gündeme getirmeyi hedefliyor.

ETİKETLER
#Finlandiya
#güvenlik
#nükleer silah
#Yasal Düzenleme
#Savunma Politikası
#Dünya
