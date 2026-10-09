Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:48

Fransa'da elektrik fiyatları 800 saat sıfırın altına indi!

Fransa'da elektrik fiyatlarının sıfır veya negatif seviyelerde seyrettiği süre 2026'da yaklaşık 800 saate ulaşarak rekor kırdı. Yenilenebilir enerji üretimindeki artış fiyat dalgalanmalarını büyütürken, ucuz elektriği depolayıp yüksek fiyattan satan batarya sistemlerinin gelirlerinde dikkat çekici artış yaşandı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fransa'da elektrik fiyatları 800 saat sıfırın altına indi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:48

'da elektrik piyasasında alışılmışın dışında bir tablo ortaya çıktı. Güneş ve rüzgâr enerjisinden sağlanan üretimin artmasıyla birlikte elektrik fiyatları yılın yaklaşık 800 saatinde sıfır veya negatif seviyelerde seyretti. Ülke tarihinde rekor anlamına gelen bu gelişme, bazı üreticilerin elektriği şebekeye verebilmek için para ödemek zorunda kaldığı dönemleri de beraberinde getirdi. Elektrik fiyatlarındaki sert dalgalanmalar ise enerji depolama sektörünün işine yaradı. Özellikle fiyatların düşük olduğu saatlerde elektriği depolayıp talebin arttığı dönemlerde yeniden piyasaya sunan batarya sistemleri, aradaki fiyat farkını önemli bir gelir fırsatına dönüştürmeye başladı.

Fransa'da elektrik fiyatları 800 saat sıfırın altına indi!

ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ NEDEN PARA ÖDEMEK ZORUNDA KALIYOR?

Elektrik piyasasında fiyatların sıfırın altına düşmesinin temel nedeni, üretimin tüketimden fazla olması. Özellikle güneşli ve rüzgârlı günlerde yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik miktarı hızla artarken, tüketim aynı ölçüde yükselmeyebiliyor.

Elektrik şebekesinde üretim ile tüketimin sürekli dengede tutulması gerekiyor. Ancak üretimin kısa sürede azaltılamadığı durumlarda fiyatlar negatife dönebiliyor. Yani bazı üreticiler, elektriği şebekeye vermeye devam edebilmek için üzerine para ödemeyi kabul ediyor. Bu durum en çok üretiminin yoğunlaştığı, buna karşılık elektrik talebinin düşük kaldığı öğle saatlerinde görülüyor.

FRANSA'DA NEGATİF FİYATLAR REKOR KIRDI

Fransa'da elektrik fiyatlarının negatife düştüğü saatler son yıllarda hızla arttı. Ülkenin elektrik iletim operatörü RTE'nin verilerine göre, 2023 yılında 147 saat boyunca negatif seviyelerde seyreden elektrik fiyatları, 2024 yılında 359 saat sıfırın altında kaldı.

2026'nın başından bu yana ise fiyatların sıfır veya negatif olduğu süre yaklaşık 800 saate ulaştı. Böylece Fransa elektrik piyasasında yeni bir rekor kaydedildi. Yenilenebilir enerji kapasitesinin genişlemesi, özellikle üretimin yoğunlaştığı saatlerde elektrik arzının talebi aşmasına neden olurken, piyasadaki fiyat hareketleri de daha belirgin hâle geldi.

UCUZ ELEKTRİĞİ DEPOLAYIP PAHALIYA SATIYORLAR

Elektrik fiyatlarındaki bu dalgalanmanın kazananlarından biri de batarya depolama sistemleri oldu. Bu sistemler, elektrik fiyatlarının çok düşük veya negatif olduğu saatlerde şebekeden enerji alarak depoluyor. Fiyatların yükseldiği saatlerde ise depolanan elektrik yeniden piyasaya satılıyor. Fransız enerji depolama şirketi Storio Energy'nin hesaplamaları, fiyat farkından sağlanan kazancın ne kadar büyüdüğünü ortaya koydu.


Şirketin verilerine göre, 1 MW güç ve 2 MWh enerji kapasitesine sahip bir batarya, eylül ayında elektriği ortalama 73 euro/MWh fiyatla depolarken, aynı enerjiyi 232 euro/MWh fiyatla yeniden piyasaya sattı. Günde yaklaşık 1,5 şarj ve deşarj döngüsü gerçekleştiren sistem, alım ve satım fiyatları arasındaki fark sayesinde önemli miktarda spot piyasa geliri sağladı.

BATARYALARIN GELİRİ YÜZDE 135 ARTTI

Storio Energy'nin paylaştığı verilere göre, söz konusu bataryanın eylül ayındaki spot piyasa geliri, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 135 yükseldi. 2026'nın başından itibaren elde edilen toplam gelirdeki artış ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'ye ulaştı. Elektriğin ucuz olduğu saatlerle pahalı olduğu saatler arasındaki farkın açılması, batarya depolama yatırımlarının ekonomik açıdan daha cazip hâle gelmesini sağlıyor. Özellikle güneş ve üretiminin yüksek olduğu ülkelerde, elektrik arzındaki ani değişimleri dengeleyebilen bu sistemlere olan ihtiyacın artması bekleniyor. Fransa'da yılın yaklaşık 800 saatinde görülen sıfır veya negatif elektrik fiyatları da enerji depolama sistemlerinin elektrik piyasasında giderek daha önemli bir yer edindiğini gösteriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Cezalar 100 bin liraya çıktı
Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde kırmızı bülten adımı: Türkmenistanlı seyis için harekete geçildi
Fon soruşturmasında 214 milyonerin kapısı çalınacak: 187 milyar liralık kazanç mercek altında
ETİKETLER
#fransa
#güneş enerjisi
#rüzgâr enerjisi
#Rte
#Storio Energy
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.