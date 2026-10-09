Fransa'da elektrik fiyatları 800 saat sıfırın altına indi!

Fransa'da elektrik piyasasında alışılmışın dışında bir tablo ortaya çıktı. Güneş ve rüzgâr enerjisinden sağlanan üretimin artmasıyla birlikte elektrik fiyatları yılın yaklaşık 800 saatinde sıfır veya negatif seviyelerde seyretti. Ülke tarihinde rekor anlamına gelen bu gelişme, bazı üreticilerin elektriği şebekeye verebilmek için para ödemek zorunda kaldığı dönemleri de beraberinde getirdi. Elektrik fiyatlarındaki sert dalgalanmalar ise enerji depolama sektörünün işine yaradı. Özellikle fiyatların düşük olduğu saatlerde elektriği depolayıp talebin arttığı dönemlerde yeniden piyasaya sunan batarya sistemleri, aradaki fiyat farkını önemli bir gelir fırsatına dönüştürmeye başladı.

ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ NEDEN PARA ÖDEMEK ZORUNDA KALIYOR?

Elektrik piyasasında fiyatların sıfırın altına düşmesinin temel nedeni, üretimin tüketimden fazla olması. Özellikle güneşli ve rüzgârlı günlerde yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik miktarı hızla artarken, tüketim aynı ölçüde yükselmeyebiliyor.

Elektrik şebekesinde üretim ile tüketimin sürekli dengede tutulması gerekiyor. Ancak üretimin kısa sürede azaltılamadığı durumlarda fiyatlar negatife dönebiliyor. Yani bazı üreticiler, elektriği şebekeye vermeye devam edebilmek için üzerine para ödemeyi kabul ediyor. Bu durum en çok güneş enerjisi üretiminin yoğunlaştığı, buna karşılık elektrik talebinin düşük kaldığı öğle saatlerinde görülüyor.

FRANSA'DA NEGATİF FİYATLAR REKOR KIRDI

Fransa'da elektrik fiyatlarının negatife düştüğü saatler son yıllarda hızla arttı. Ülkenin elektrik iletim operatörü RTE'nin verilerine göre, 2023 yılında 147 saat boyunca negatif seviyelerde seyreden elektrik fiyatları, 2024 yılında 359 saat sıfırın altında kaldı.

2026'nın başından bu yana ise fiyatların sıfır veya negatif olduğu süre yaklaşık 800 saate ulaştı. Böylece Fransa elektrik piyasasında yeni bir rekor kaydedildi. Yenilenebilir enerji kapasitesinin genişlemesi, özellikle üretimin yoğunlaştığı saatlerde elektrik arzının talebi aşmasına neden olurken, piyasadaki fiyat hareketleri de daha belirgin hâle geldi.

UCUZ ELEKTRİĞİ DEPOLAYIP PAHALIYA SATIYORLAR

Elektrik fiyatlarındaki bu dalgalanmanın kazananlarından biri de batarya depolama sistemleri oldu. Bu sistemler, elektrik fiyatlarının çok düşük veya negatif olduğu saatlerde şebekeden enerji alarak depoluyor. Fiyatların yükseldiği saatlerde ise depolanan elektrik yeniden piyasaya satılıyor. Fransız enerji depolama şirketi Storio Energy'nin hesaplamaları, fiyat farkından sağlanan kazancın ne kadar büyüdüğünü ortaya koydu.



Şirketin verilerine göre, 1 MW güç ve 2 MWh enerji kapasitesine sahip bir batarya, eylül ayında elektriği ortalama 73 euro/MWh fiyatla depolarken, aynı enerjiyi 232 euro/MWh fiyatla yeniden piyasaya sattı. Günde yaklaşık 1,5 şarj ve deşarj döngüsü gerçekleştiren sistem, alım ve satım fiyatları arasındaki fark sayesinde önemli miktarda spot piyasa geliri sağladı.

BATARYALARIN GELİRİ YÜZDE 135 ARTTI

Storio Energy'nin paylaştığı verilere göre, söz konusu bataryanın eylül ayındaki spot piyasa geliri, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 135 yükseldi. 2026'nın başından itibaren elde edilen toplam gelirdeki artış ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'ye ulaştı. Elektriğin ucuz olduğu saatlerle pahalı olduğu saatler arasındaki farkın açılması, batarya depolama yatırımlarının ekonomik açıdan daha cazip hâle gelmesini sağlıyor. Özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi üretiminin yüksek olduğu ülkelerde, elektrik arzındaki ani değişimleri dengeleyebilen bu sistemlere olan ihtiyacın artması bekleniyor. Fransa'da yılın yaklaşık 800 saatinde görülen sıfır veya negatif elektrik fiyatları da enerji depolama sistemlerinin elektrik piyasasında giderek daha önemli bir yer edindiğini gösteriyor.