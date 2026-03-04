Menü Kapat
Dünya
 Selahattin Demirel

Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile konuştu! Görüşmede Türkiye'ye düşen füze öne çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede savaş bölgesindeki son durum, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze ele alındı.

Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile konuştu! Görüşmede Türkiye'ye düşen füze öne çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
23:01
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
23:03

İran'dan ateşlenen ve Türkiye'nin hava sahasına yöneldiği için NATO hava güçleri tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzeyle ilgili Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre 2 bakan arasındaki görüşmede bölgedeki son durum da konuşuldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

