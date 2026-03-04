Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile konuştu! Görüşmede Türkiye'ye düşen füze öne çıktı

İran'dan ateşlenen ve Türkiye'nin hava sahasına yöneldiği için NATO hava güçleri tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzeyle ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre 2 bakan arasındaki görüşmede bölgedeki son durum da konuşuldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.