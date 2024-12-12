Hamas kilit talebinden vazgeçti! İsrail askerlerine izin verecek: Gündeme bomba gibi düşen iddia

12 Aralık 2024 14:12 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:12

ABD medyasına konuşan Arap arabulucular, gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı ortaya attı. Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması için kilit bir talebinden vazgeçtiğini öne süren arabulucular, İsrail askerlerinin ateşkes süresince geçici olarak Gazze'de kalmasına izin verileceği belirtildi.

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İşgalci İsrail ordusu, Gazze​ Şeridi'nde katliamlarına devam ederken gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Katliam İsrail ordusunun saldırıları binlerce can kaybına yol açarken, bölgede ateşkes​ sağlanması amacıyla müzakereler sürüyor.

İSRAİL ASKERLERİNE GAZZE'DE KALMA İZNİ VERİLECEK İDDİASI

ABD merkezli Wall Street Journal Gazetesi'ne konuşan Arap arabulucular, Hamas​'ın Gazze'de ateşkes ve esir anlaşması için önemli bir talebinden geri adım attığını ve İsrail askerlerinin ateşkes boyunca geçici olarak bölgede kalmasına izin vereceğini öne sürdü.

ESİRLER SERBEST BIRAKILACAK

İsrail ile Hamas'ın aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu 30 esirin serbest bırakılacağı 60 günlük bir ateşkesi görüştüğünü belirten Arabulucular, bu süreçte İsrail'in Filistinli tutukluları serbest bırakacağını ve Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaşmasına olanak tanıyacağını belirtti.

KADEMELİ OLARAK GERİ ÇEKİLECEKLER

Hamas‘ın pazar günü aralarında ABD vatandaşları, kadınlar, yaşlılar ve sağlık sorunları olanları içeren bir esir listesi sunduğunu bildiren haberde; listede hayatını kaybetmiş 5 esirin isminin de yer aldığı aktarıldı. Esirlerin anlaşmanın yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra serbest bırakılacağı ifade edildi.

Haberde ek olarak; İsrailli müzakerecilerin ateşkesin ilk aşamasında daha fazla esirin serbest bırakılması için baskı yaptığını ve Philadelphi Koridoru'ndan kademeli olarak çekilmeyi kabul ettikleri belirtiliyor. İsrail'in arabuluculara Gazze'nin bazı bölgelerinde askerlerini yeniden konuşlandıracağını söylediği ancak şeridin kuzeyi de dahil olmak üzere bölgedeki varlığını kısıtlama önerisini reddettiği belirtiliyor.

"ESNEKLİ GÖSTERMEYE İSTEKLİLER"

Bir Arap diplomat ise dün Times of Israel'e yaptığı açıklamada, tarafların İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze Şeridi'ni sınırlayan ve ikiye bölen Philadelphi ve Netzarim koridorlarından çekilme şartları konusunda esneklik göstermeye istekli olduklarına dair işaretler olduğunu söyledi.

HAMAS İSRAİL ORDUSUNU GAZZE'DE İSTEMİYOR

Hamas aylardır Gazze'deki savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi ve İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini içermeyen bir anlaşmayı kabul etmeyeceği konusunda ısrar ediyordu.