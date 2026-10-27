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Dünya
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:21

İnsansız hava aracıyla hapishane hücresine gizlice yemek ve alkol sipariş etti!

Kanada’da bulunan hapishanede bir mahkûma insansız hava aracıyla kaçak yiyecek ulaştırıldığı ortaya çıkınca yetkililer harekete geçti. Mahkûmun özellikle gece saatlerinde yiyecek ve alkol sipariş ettiği öğrenilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

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Editor
 Asya Güney
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İnsansız hava aracıyla hapishane hücresine gizlice yemek ve alkol sipariş etti!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 11:21

’nın Quebec eyaletinde sıradışı bir olay yaşandı. Bir mahkûm, bulunduğu hapishanenin binasına insansız hava aracıyla yemek sipariş etti. Mahkûmun gece saatlerinde fast food ve alkol gibi şeyler sipariş ettiği anlaşıldı.  Bu durumu tespit eden ekipler inceleme başlattı. 

İnsansız hava aracıyla hapishane hücresine gizlice yemek ve alkol sipariş etti!

DRONE HÜCRENİN PENCERESİNE YAKLAŞTI

Gece saat 03.00 sularında cezaevinin adresine gelen , hücrenin penceresine kadar yaklaşarak mahkûma siparişi ulaştırdı.  
Paketten tavuk nugget, patates kızartması, sos ve bir şişe alkollü içecek çıktığı belirtildi. Ertesi sabah kontroller sırasında görevliler, alkolün etkisinde olduğu belirtilen mahkûmu hücresinde buldu. Hücrede ayrıca getirilen yiyeceklerin kalıntıları vardı.

İnsansız hava aracıyla hapishane hücresine gizlice yemek ve alkol sipariş etti!

GÜVENLİK AÇIĞI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yaşanan akılalmaz olayın en önemli detayı ise güvenlik açığı oldu. Sendika temsilcileri, yaşananların yalnızca bir yemek teslimatı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Aynı yöntemle uyuşturucu, cep telefonu ya da silah gibi çok daha tehlikeli maddelerin cezaevine sokulabileceği uyarısı yapıldı.

İnsansız hava aracıyla hapishane hücresine gizlice yemek ve alkol sipariş etti!

ÖNLEM ALMAYA BAŞLANDI

Kanada Ceza İnfaz Kurumu, yaşanan olayı doğrulayarak konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kurum, benzer olayların önüne geçmek için cezaevlerinde drone ile teslimat yapılmasını engelleyecek önlemler üzerinde çalışıldığını, bu kapsamda koruyucu ağ sistemlerinin kurulmasının planlandığını açıkladı.

Yetkililer, cezaevlerine yasaklı veya izinsiz maddelerin sokulmasının yalnızca mahkûmları değil, personelini ve toplumun genel güvenliğini de riske attığına dikkat çekti.

 

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#Kanada
#Cezaevi
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