İnsansız hava aracıyla hapishane hücresine gizlice yemek ve alkol sipariş etti!

Kanada’nın Quebec eyaletinde sıradışı bir olay yaşandı. Bir mahkûm, bulunduğu hapishanenin binasına insansız hava aracıyla yemek sipariş etti. Mahkûmun gece saatlerinde fast food ve alkol gibi şeyler sipariş ettiği anlaşıldı. Bu durumu tespit eden ekipler inceleme başlattı.

DRONE HÜCRENİN PENCERESİNE YAKLAŞTI

Gece saat 03.00 sularında cezaevinin adresine gelen drone, hücrenin penceresine kadar yaklaşarak mahkûma siparişi ulaştırdı.

Paketten tavuk nugget, patates kızartması, sos ve bir şişe alkollü içecek çıktığı belirtildi. Ertesi sabah kontroller sırasında görevliler, alkolün etkisinde olduğu belirtilen mahkûmu hücresinde buldu. Hücrede ayrıca getirilen yiyeceklerin kalıntıları vardı.

GÜVENLİK AÇIĞI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yaşanan akılalmaz olayın en önemli detayı ise güvenlik açığı oldu. Sendika temsilcileri, yaşananların yalnızca bir yemek teslimatı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Aynı yöntemle uyuşturucu, cep telefonu ya da silah gibi çok daha tehlikeli maddelerin cezaevine sokulabileceği uyarısı yapıldı.

ÖNLEM ALMAYA BAŞLANDI

Kanada Ceza İnfaz Kurumu, yaşanan olayı doğrulayarak konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kurum, benzer olayların önüne geçmek için cezaevlerinde drone ile teslimat yapılmasını engelleyecek önlemler üzerinde çalışıldığını, bu kapsamda koruyucu ağ sistemlerinin kurulmasının planlandığını açıkladı.

Yetkililer, cezaevlerine yasaklı veya izinsiz maddelerin sokulmasının yalnızca mahkûmları değil, cezaevi personelini ve toplumun genel güvenliğini de riske attığına dikkat çekti.